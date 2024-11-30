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實踐大學與北義名校簽署合作 米蘭辦事處見證儀式

中央社／ 羅馬29日專電

台灣實踐大學今天與米蘭國際語言與傳播自由大學（IULM）簽署合作備忘錄，將推動學生交換、師資交流、聯合教學等合作，駐米蘭辦事處長林讚南應邀出席簽署儀式。

駐米蘭辦事處發布新聞稿指出，實踐大學校長丁斌首與米蘭IULM大學校長蓋拉瓦以亞（ValentinaGaravaglia）今天上午以視訊方式共同簽署合作備忘錄，林讚南應邀出席於IULM校園舉行的簽署儀式，見證此一饒具意義時刻。

台義兩位校長在儀式中致辭強調，此次合作備忘錄的簽署，不僅為兩校師生提供更多開拓國際視野的機會，也展現了雙方對深化教育合作的期許與承諾。

駐米蘭辦事處指出，此次兩校合作備忘錄涵蓋多個重要領域，包括學生交換計畫、師資交流，聯合教學與研究項目。雙方同意共同舉辦學術研討會及專題課程，並積極探索在文化與語言教育等領域的深度合作。此外，透過共享學術資源和出版物，雙方將進一步促進學識交流，激發更多創意研究的可能性。

林讚南表示，實踐大學與IULM大學的合作，象徵台灣與北義高等教育合作關係的進一步深化，期許未來雙方能在學術與研究交流方面制定更多具體計畫，持續深化台義友好夥伴關係。

此次合作備忘錄效期3年，雙方同意定期進行檢視評估，確保各項合作項目的順利進行。

實踐大學 米蘭

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