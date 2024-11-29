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國科會甄選類博士研究獎學金 88名缺額12月起再徵件
國科會今天表示，甄選類博士生研究獎學金113年度缺額共有88名，為鼓勵更多學生全心就讀博士班，將再次徵件，受理期間自民國113年12月1日起，至114年1月10日中午12時。
為蓄積科研人才庫，鼓勵具研究潛力學生就讀博士班，自113年起加碼推動博士生獎學金方案，獎勵當年度首次註冊入學的博一新生，獎勵期間自博士班一年級起至三年級止，每月獎學金新台幣4萬元，全數由國科會支應。
國科會今天表示，113年國科會博士生研究獎學金甄選類400名額申請案，經國科會審查後，已於113年1月15日公告400名正取、38名備取名單。
國科會說明，此400名正取者須於113年9月底前註冊入學成為博一新生，才符合請領獎學金資格，經國科會與各大學院校逐案清查後，計有294名註冊入學取得113年新生學籍。甄選類的缺額，以符合請領資格的備取者於各領域內按審查成績高低依序遞補18名後，仍有缺額88名。
國科會表示，為鼓勵更多學生全心就讀博士班，上述缺額88名將再次公告徵件，凡113年9月底前註冊入學就讀國內公私立大學院校，取得113年新生學籍之博士班一年級在學生，得向國科會提出線上申請。
國科會指出，受理期間自113年12月1日起，至114年1月10日中午12時，申請人請務必於截止時間前送出申請案。
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