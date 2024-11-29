細膩描述更生人心境 台藝大團隊奪創意設計大賽大獎

「2024台灣國際學生創意設計大賽」今舉辦頒獎典禮，本屆參賽作品多達1萬9667件，作品來自64個國家與地區、1138 個校院系所，最終共選出90件作品奪獎。教育部指出，在獲獎率僅0.5%的激烈競爭下，台藝大團隊以細膩描述更生人掙扎心境的作品《黥》（BLOT）奪得年度大獎，抱回40萬元獎金。

台灣國際學生創意設計大賽已邁入第17屆，計畫主持人林磐聳說，台灣近年努力推動文化創意產業，有機會在教育領域建構這樣的品牌、甚至可說是全球絕無僅有的設計組織，是很難得的。此賽事每年都會收到來自全球1千多個學校、近2萬件作品，是全世界最大的、最國際化的學生大賽。

教育部指出，我國學生在本屆賽事表現優異，不僅勇奪賽事最高榮譽「年度大獎」，更一手包辦「產品設計類」與「數位動畫類」的金獎與銀獎，共43件作品獲獎項肯定，展現台灣學子傑出的設計實力。奪下最高榮譽、年度大獎的台灣藝術大學沈珮婷、李家意、黃子芳、陳宇韜、羅乙涓，在作品《黥》（BLOT）故事中，描述一位年少時偷竊入獄的男子，在重返社會的過程中遭逢的困難與挑戰，細膩描述更生人掙扎的心境，獲得評審青睞。

產品設計類金獎則由明志科技大學Billy Shevriyanto抱回。其作品「One for All Bench」是一張可調節座椅高度以符合人體工學，各年齡層與性別皆可使用的「共享長椅」，選用高性能混凝土與鋁材製作而成，兼具美學與永續優點，期待促進不同世代及族群間的包容性。

朝陽科技大學黃筱宜、賴冠伶、林秀芳及薛筑云作品「十五夜」（The Last）勇奪數位動畫類金獎。教育部介紹，此故事主軸以一場喪事為起點，闡述媳婦在婆家遭受的不平等對待，及傳統社會加諸在她身上的壓力，創作融入長輩的親身經驗，使得作品更貼近人心，也深獲評審肯定。

教育部政務次長葉丙成說，此平台讓台灣設計界的學子有機會可以跟國際的組織或大師交流，進而開拓眼界，且賽事是國際化的，學生在比賽過程中，也能開拓國際視野，期許同學能繼續以開放的心態傳遞設的多元精神。