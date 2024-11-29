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記者影響力不輸立法院 韓國瑜勉勵新聞系學生

聚傳媒／ 校園記者姜丞軒報導
照片為記者拍攝
照片為記者拍攝

文化新聞系日前赴立法院參訪，院長韓國瑜現身勉勵學子「新聞人的手、新聞人的眼、新聞人的嘴，你們的影響太重要了，不亞於立法院。」

中國文化大學新聞系「新聞攝影」課程於11月26日參訪立法院，新傳學院院長郭文平、系主任陶聖屏及老師張新偉攜手帶領學生參訪立法院，在院長室助理、文化新聞26屆學姐鄧淑珍安排下，與院長韓國瑜合影。

韓國瑜對參訪同學表示，「將來你們這隻手、你們的嘴巴、你們的眼睛，對台灣影響重大」，最後也勉勵「新聞人的手、新聞人的眼、新聞人的嘴，你們任何影響太重要了，不亞於立法院。」

民進黨立法委員沈發惠辦公室主任、同時也是文大新聞第26屆學長唐詩在紅樓301會議室與學生們相見歡，除了介紹國會的運作，也跟學弟妹分享多年來在政治新聞線耕耘的經歷，最後轉換跑道成為一名立委幕僚。

唐詩分享近年科技改變、自媒體的發展，也讓國會中有了不同的改變，例如委員開始重視網路行銷所以經營社群，重視照片與影像品質，甚至開直播與民眾線上討論，這一切也都跟新聞系有密不可分的關係。

近期AI的發展快速，有同學提問立院內的工作及媒體是否會被AI取代的？唐詩表示，媒體在分析觀點這件事情AI是很難取代的，不認為AI可完全取代掉媒體。而立法院的工作內容很多，其中為選民的服務及人與人的互動也無法用AI來取代。

聚傳媒

立法院 韓國瑜

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