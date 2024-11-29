南台科大喜迎第六任校長黃能富 AI專家要擘劃嶄新未來

台南科大卸新任校長今天交接，第六任校長由清華大學電機資訊工程學系特聘教授黃能富接任。他表示，將以AI為核心，積極推動產學合作，拓展國際視野，並結合在地資源，為南台注入新活力，邁入新的發展，擘劃嶄新未來。

今天董事長張信雄監交，卸任代理校長周德光將印信交接給黃能富。校方表示，黃能富「在AI領域擁有深厚造詣，為知名人工智慧專家，曾將AI技術成功應用於智慧農業，並創辦磨課師平台，深耕教育多年,，豐富的學術經驗及產業背景備受期待」。

今天總統賴清德、副總統蕭美琴特頒賀電祝福，校方邀請董事陳立賢、羅智先、校友總會理事長陳大偉、產官學研等300多校內外人士、校友齊聚。

張信雄致詞感謝卸任代理校長周德光任內貢獻，特別是成功提升新生註冊人數及積極推動國際化。隨後介紹新任校長黃能富，肯定其在人工智慧領域的卓越成就，深信在他領導南台將邁向新的里程碑。

黃能富表示，在AI浪潮中南台將積極將AI技術融入教學與研究，並與南部產業緊密結合，成立「校級產學合作研發中心或產業學院」及「實作型AI人才培育服務平台」，培育更多AI相關人才，提升學校在產業界的競爭力。

他說，未來將從多方面著手，推動南台科大發展。首先將深耕AI應用，盤點校內各院系專長，將AI技術廣泛應用於各領域，打造AI特色校園。其次積極強化與南部科學園區等單位合作，共同開發AI應用，培育符合產業需求的專業人才。