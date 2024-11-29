南台科大喜迎第六任校長黃能富 AI專家要擘劃嶄新未來
台南科大卸新任校長今天交接，第六任校長由清華大學電機資訊工程學系特聘教授黃能富接任。他表示，將以AI為核心，積極推動產學合作，拓展國際視野，並結合在地資源，為南台注入新活力，邁入新的發展，擘劃嶄新未來。
今天董事長張信雄監交，卸任代理校長周德光將印信交接給黃能富。校方表示，黃能富「在AI領域擁有深厚造詣，為知名人工智慧專家，曾將AI技術成功應用於智慧農業，並創辦磨課師平台，深耕教育多年,，豐富的學術經驗及產業背景備受期待」。
今天總統賴清德、副總統蕭美琴特頒賀電祝福，校方邀請董事陳立賢、羅智先、校友總會理事長陳大偉、產官學研等300多校內外人士、校友齊聚。
張信雄致詞感謝卸任代理校長周德光任內貢獻，特別是成功提升新生註冊人數及積極推動國際化。隨後介紹新任校長黃能富，肯定其在人工智慧領域的卓越成就，深信在他領導南台將邁向新的里程碑。
黃能富表示，在AI浪潮中南台將積極將AI技術融入教學與研究，並與南部產業緊密結合，成立「校級產學合作研發中心或產業學院」及「實作型AI人才培育服務平台」，培育更多AI相關人才，提升學校在產業界的競爭力。
他說，未來將從多方面著手，推動南台科大發展。首先將深耕AI應用，盤點校內各院系專長，將AI技術廣泛應用於各領域，打造AI特色校園。其次積極強化與南部科學園區等單位合作，共同開發AI應用，培育符合產業需求的專業人才。
另將拓展國際視野，加強與國際夥伴學校的交流合作，招收國際學生，提升學校的國際知名度。結合在地資源與南部學術單位合作，共同推動研究，提升師生的學術能量。為因應數位時代來臨，將積極發展線上課程，擴大招生，提升學校的競爭力。南台將秉持「取之於社會，用之於社會」理念，積極回饋社會，為社會培育更多優秀人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言