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龍山寺將現身巴黎 亞洲地標樂高積木大展明開展

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
亞洲地標樂高積木大展將於本月30日，艋舺龍山寺的樂高模型將現身巴黎。圖／文化部提供
亞洲地標樂高積木大展將於本月30日，艋舺龍山寺的樂高模型將現身巴黎。圖／文化部提供

巴黎外方傳教會（Missions étrangères de Paris, M.E.P.）自本月30日至明年7月5日將舉辦亞洲地標樂高積木大展（Destination Asie, un voyage missionnaire en briques LEGO），展出地點選在巴黎外方傳教會「Mission 128」。在駐法國代表處台灣文化中心的支持下，歷史悠久的艋舺龍山寺將做為代表台灣參展的地標，與同樣由積木組建成的日本大浦天主堂、印尼馬順大清真寺、新加坡濱海灣花園等12國14件作品相映成趣。

為了向法語區的民眾介紹亞洲文化，此次積木大展以宗教、文化對話的觀點切入，沿著外方傳教會傳教之路，從巴黎到馬達加斯加，途經台灣、韓國、印度，挑選計12個國家，邀請民眾遊歷亞洲，並由巴黎積木重建歷史團隊（Histoire en brique）製作14個亞洲地標樂高模型，涵蓋了泰國大城府的聖約瑟夫教堂、印尼的馬順大清真寺、新加坡濱海灣花園、印度恆河上的貝拿勒斯階梯和寺廟，以及台灣艋舺龍山寺建築等。

駐法國代表處台灣文化中心表示，艋舺龍山寺於18世紀落成，是台灣最古老的廟宇之一，供奉觀世音菩薩及道教諸神，也是華人世界重要的信仰中心，展出的模型是以18547塊樂高積木組建，歡迎法語區民眾從宗教入手接觸台灣，並與其他亞洲宗教建築對照，比較各自的特色。

文化部表示，巴黎外方傳教會於19世紀開始造訪台灣，傳教之餘，著有許多台灣地理、文化和語言的文獻，並編撰原住民語字典，是西方世界認識台灣的重要推手。巴黎外方傳教會如今依然活躍於台灣，繼續致力於教育和慈善，例如為花蓮玉里弱勢奉獻良多的神父劉一峰，即為成員之一。

文化部指，此次樂高積木大展期間，外方傳教會將搭配舉辦導覽、音樂會、研討會及趣味遊戲等文化節目，邀請觀眾身歷其境，踏上傳教會的亞洲傳教之路，感受、認識不同地區的宗教文化。

巴黎 樂高

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