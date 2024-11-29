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銘傳大學支持靜零排碳 師生下周三簽永續生活宣言

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
銘傳大學12月4日在桃園校區明園廣場舉行「銘傳永續生活宣言」簽署儀式，由李銓總校長帶領師生、校友及社區居民簽署宣言，宣示實現淨零排碳的決心，當天現場將有永續小市集，邀請民眾共襄盛舉。圖／
銘傳大學12月4日在桃園校區明園廣場舉行「銘傳永續生活宣言」簽署儀式，由李銓總校長帶領師生、校友及社區居民簽署宣言，宣示實現淨零排碳的決心，當天現場將有永續小市集，邀請民眾共襄盛舉。圖／

銘傳大學推廣永續新生活，12月4日在桃園校區明園廣場舉辦「銘傳永續生活宣言」活動，由總校長李銓帶領師生、校友和社區民眾簽署宣言，展現淨零排碳決心，當天現場還有永續小市集，邀民眾共襄盛舉。

銘傳大學指出，學校推廣永續獲不少企業與社會組織響應，包括威剛科技、晶寶建設、星華股份有限公司及學校台北、高雄校友會支持，除了簽署宣言，12月3日、11日也邀請荒野保護協會與師生就節能減碳深入探討，分享台灣各地生態保育與人文故事。

簽署儀式4日中午12時登場，銘傳當天也將發表學校「2024永續報告書」，「永續小市集」則會展現各單位結合聯合國永續發展目標（SDGs）的創新成果，包括推廣低碳餐盒、多肉植物組盆DIY及多肉植物種植教學、魚菜共生農法等，另有學務處的二手商品拍賣會。

另外，活動還有創新中心的環保餐具分享、建築系的低碳建築知識展示、都防系介紹永續韌性城市及綠色旅行、原住民手作等互動體驗，帶領民眾了解如何從日常生活出發實踐永續理念，為地球環境盡一份力。

多肉植物 永續 碳建築

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