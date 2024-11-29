銘傳大學支持靜零排碳 師生下周三簽永續生活宣言

一名國立大學工學院外籍助理教授未於7年內完成升等，校方以指導的碩士生五成以上未在2年內畢業、發表論文篇數遠低系上教師平均等理由不續聘，該師則反批校方要他簽「限年升等」、「專任轉專案」等疑似不合理文件，他更屢次因口音、文化不同而有「被歧視」之感。教育部對此案也提出了回應。

2024-11-29 07:30