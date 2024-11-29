中原大學與NVIDIA合作量子計算 加速太陽能預測

桃園市中原大學今宣布，由副校長暨電機工程學系講座教授洪穎怡領軍的研究團隊與NVIDIA合作，其研究聚焦於太陽輻射預測，結合地理與歷史數據，精準預測光伏發電場的發電量，幫助電力公司更有效地調度基於化石燃料的傳統發電資源。團隊近期發表了透過NVIDIA CUDA-Q和NVIDIA cuDNN技術加速太陽能預測的量子演算法，在能源預測領域取得了重大突破。

洪穎怡指導的學生Dylan Lopez，採用NVIDIA CUDA-Q平台，運行混合量子神經網路，有效提升太陽輻射預測的準確性與效率。相較使用其他先進的量子模擬平台，此次研究工作充分利用NVIDIA CUDA-Q平台與cuDNN庫的互操作性來達成加速，使模型訓練速度提升2.7倍，並將測試集錯誤率降低3.4倍，為量子計算在再生能源應用領域開創了新的方向，研究成果已於2024年10月發表於國際期刊IEEE Access。

中原大學量子資訊中心成立近4年，累積豐富的量子計算研究經驗，並開設多門專業課程培育人才，過去該中心的AI+Quantum應用研究成果已在國際知名期刊。中原大學量子資訊中心在張慶瑞講座教授的領導下蓬勃發展，不僅專注於量子計算的學術研究，也積極培育量子科技未來人才。中心聘請3位來自台灣大學的量子計算博士，並擔任中原大學智慧運算與量子資訊學院的教師，進一步強化量子計算的教學與研究實力。