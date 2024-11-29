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遭控不抽血扣學分 台師大：學生同意

聯合報／ 記者張博瑞許維寧／台北報導
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。本報資料照片
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。本報資料照片

台師大爆出學校足球教練在寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授，進行相關實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分，引發爭議。對此，台師大表示，已經啟動調查，但教練確實將學生受試費用移為公積金，已請教練返還。

立法委員陳培瑜指出，台師大女足教練透過國科會精準運動科學研究專案計畫，要求學生連續十四天配合抽血、每日三次，且從早上五時起床，一路做到晚上九時，學生若不願意配合，就以扣留四年卅二學分作為威脅，研究補助受試者經費更遭教練以隊費名義回收。陳還說，更荒謬的是，抽血執行的過程在初期甚至是無醫事人員資格者。

對此，國科會主委吳誠文坦言，此事很嚴重，將要求校方依法調查，並盡快將結果送回會內。

台師大說，其研究目的是為提升女足運動表現，避免運動傷害，研究過程中，所有參與學生均事先知情並同意參與，檢測均委託長庚醫院或合法醫事檢驗所執行。

台師大表示，學生參與兩天訓練，未能完成抽血檢測，過程中，教練情緒表達確實不妥，引發學生誤解與不安，教練為此表達深切歉意。至於教練將受試費移為足球隊整體隊費部分，已請教練返還受試費用給受試學生。

台師大 教練 運動傷害

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