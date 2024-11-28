快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

雲科大發表棒球打擊姿態分析系統 培育體壇新星

中央社／ 雲林縣28日電

雲林科技大學今天發表棒球打擊姿態分析系統，上傳影片就可直接進行打擊動作的分析，可提升打擊率，雲科大願意無償提供體育班使用新技術，讓教練和選手從小精進自身技術與提升能力。

雲林科技大學智慧數據科學研究所今天開發表會，台灣隊投手江國豪母校彰化縣員林東山國小分享使用「棒球打擊姿態分析系統」心得。

棒球打擊姿態分析系統是由雲科大電子系教授兼智慧數據科學研究所長薛雅馨與助理教授柯明達帶領的碩博士生團隊花2年時間研發，薛雅馨表示，現在使用者不受硬體限制，上傳影片就可以直接進行打擊動作的分析，分析項目包含肩髖分離、膝關節夾角、手肘夾角、軀幹中心線、頭部方向等。

薛雅馨說，此套系統可以測量打擊出去的各種角度，以及揮棒時的球棒追蹤、視線，全都是過去大多數不會探究的細節，對提升打擊表現扮演重要角色。

彰化縣員林市東山國小校長王建凱提到，薛雅馨今年初帶領團隊實際至東山國小瞭解少棒隊訓練資源，並捐贈初版的棒球打擊姿態分析系統給學校使用。

王建凱肯定新系統提升選手們的能力，東山國小學務主任兼教練郭長鑫和專任運動教練柯良宗表示，少棒選手一直努力學習和訓練，在雲科大棒球運動科技的支持下，教練和選手能直觀地看到動作狀態並進行調整。選手的正確姿勢養成，是培育未來世界冠軍棒球選手的基礎，因此這個階段非常重要。

雲科大校長楊能舒指出，冠軍選手從小培養，雲科大願意支持基層棒球選手養成，國高中小學棒球隊若有需求，願無償提供該系統使用，未來也會持續研發各項運動科技系統，成就更多世界冠軍。

教練

延伸閱讀

彰化在地企業長期贊助母校 江國豪贈3顆簽名球回饋

雲科大發表棒球打擊分析秘密武器 可望培養下一個「安打製造機」

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

影／冠軍選手回母校 阿嬤：他真的很乖很辛苦 江國豪頓時眼眶泛紅

相關新聞

抽血換學分？女足淪實驗白老鼠受試費被充公 台師大：已請教練返還

立法委員陳培瑜今在立法院關心國科會運動科研計畫，並踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授...

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

「抽血換學分」立委爆台師大女足選手淪教練、教授實驗白老鼠

立法委員陳培瑜今在立法院關心國科會運動科研計畫，卻踢爆台師大女足教練在寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行相關實...

屏科大研發新農法節省30%灌溉水 增加米產量20%

屏科大國際灌溉研發服務中心發展「水稻SPRI節水減碳生產」、「水稻ICT智慧化生產」2大技術，可節省30%的灌溉水，且增...

高師大今展出70幅國際設計師海報 呼應環保永續國際潮流

財團法人高師文教基金會與高雄市高師大獅子會策展舉辦「設計新生態-國際海報設計展」今在高師大開幕，這次向全球33個國家地區...

畜牧場夫妻捐中山醫大50萬元獎學金：協助社福無法完善之處

彰化縣立富畜牧場負責人劉芸富與妻子林月惠，今捐贈50萬元給中山醫學大學，做為醫學科技學院的經濟弱勢及學業表現優異的學生獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。