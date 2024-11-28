雲科大發表棒球打擊姿態分析系統 培育體壇新星

雲林科技大學今天發表棒球打擊姿態分析系統，上傳影片就可直接進行打擊動作的分析，可提升打擊率，雲科大願意無償提供體育班使用新技術，讓教練和選手從小精進自身技術與提升能力。

雲林科技大學智慧數據科學研究所今天開發表會，台灣隊投手江國豪母校彰化縣員林東山國小分享使用「棒球打擊姿態分析系統」心得。

棒球打擊姿態分析系統是由雲科大電子系教授兼智慧數據科學研究所長薛雅馨與助理教授柯明達帶領的碩博士生團隊花2年時間研發，薛雅馨表示，現在使用者不受硬體限制，上傳影片就可以直接進行打擊動作的分析，分析項目包含肩髖分離、膝關節夾角、手肘夾角、軀幹中心線、頭部方向等。

薛雅馨說，此套系統可以測量打擊出去的各種角度，以及揮棒時的球棒追蹤、視線，全都是過去大多數不會探究的細節，對提升打擊表現扮演重要角色。

彰化縣員林市東山國小校長王建凱提到，薛雅馨今年初帶領團隊實際至東山國小瞭解少棒隊訓練資源，並捐贈初版的棒球打擊姿態分析系統給學校使用。

王建凱肯定新系統提升選手們的能力，東山國小學務主任兼教練郭長鑫和專任運動教練柯良宗表示，少棒選手一直努力學習和訓練，在雲科大棒球運動科技的支持下，教練和選手能直觀地看到動作狀態並進行調整。選手的正確姿勢養成，是培育未來世界冠軍棒球選手的基礎，因此這個階段非常重要。

雲科大校長楊能舒指出，冠軍選手從小培養，雲科大願意支持基層棒球選手養成，國高中小學棒球隊若有需求，願無償提供該系統使用，未來也會持續研發各項運動科技系統，成就更多世界冠軍。