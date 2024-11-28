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屏科大研發新農法節省30%灌溉水 增加米產量20%

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏科大國際灌溉研發服務中心以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果，參加「2024IMV科技創新獎金競賽」榮獲非企業組生態永續類第1名。圖／屏科大提供
屏科大國際灌溉研發服務中心以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果，參加「2024IMV科技創新獎金競賽」榮獲非企業組生態永續類第1名。圖／屏科大提供

屏科大國際灌溉研發服務中心發展「水稻SPRI節水減碳生產」、「水稻ICT智慧化生產」2大技術，可節省30%的灌溉水，且增加稻米產量約20%。日前將研發成果參加「2024IMV科技創新獎金競賽」，榮獲非企業組生態永續類第1名。

SPRI水稻益生菌強化系統是以多曬田、多益生菌、多有機質、少苗、少農藥、少灌溉水、少化肥的「三多四少」進行友善農法，可節省30%的灌溉水，耕作1公頃的稻田每期可減少碳排約5.43公噸，且增加稻米產量約20%。

水稻ICT智慧化生產則是團隊所研發各種智慧化生產監控技術，包括可程式行動監控肥灌系統、可攜式田區智慧監控系統、智慧型動態田區溫室氣體監控系統等，搭載各種感測器，可透過遠端智慧裝置獲取數據控制田間設備，建立大數據資料庫，均取得專利並獲得2024台灣創新技術發明競賽金牌獎。

屏科大以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果，參加ESG科技創新推動聯盟辦理的「2024IMV科技創新獎金競賽」，因內容聚焦節能減碳、生態復育等關鍵議題，獲得評審青睞，榮獲非企業組生態永續類第1名。

屏科大表示，使用這項農法，水稻田一年兩期作預估可減少每公頃10.86噸的溫室氣體排放，以全台稻作面積23萬公頃，及保守碳價1公噸8美元計算，未來產生的碳權產值非常可觀。

目團隊與國內三好米品牌、退輔會台東農場、關山農會、斗南農會、銀川有機米等單位合作，推廣施行面積已達120公頃，明年將增加至330公頃，團隊也正持續申請農業減碳排認證。

屏科大國際灌溉研發服務中心以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果，參加「2024IMV科技創新獎金競賽」榮獲非企業組生態永續類第1名。圖／屏科大提供
屏科大國際灌溉研發服務中心以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果，參加「2024IMV科技創新獎金競賽」榮獲非企業組生態永續類第1名。圖／屏科大提供
屏科大國際灌溉研發服務中心以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果，參加「2024IMV科技創新獎金競賽」榮獲非企業組生態永續類第1名。圖／屏科大提供
屏科大國際灌溉研發服務中心以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果，參加「2024IMV科技創新獎金競賽」榮獲非企業組生態永續類第1名。圖／屏科大提供

屏科大 減碳 監控

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