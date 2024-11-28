臺師大與麗臺成立深度學習共同實驗室 推動 AI 技術應用

國立臺灣師範大學（NTNU）跨域科技產業創新研究學院與麗臺科技（2465）攜手成立「深度學習共同實驗室」，以促進深度學習技術在教育與產業領域中的創新應用。此實驗室的設立，不僅標誌著產學合作的新里程碑，也旨在整合雙方的資源與專業知識，共同助力臺灣科技創新與產業升級。

臺師大副校長陳焜銘表示，深度學習共同實驗室的揭牌成立，象徵國立臺灣師範大學與麗臺科技攜手邁向科技創新與產業升級的新階段。雙方期待透過這項合作，共同推動臺灣的人工智慧技術發展，創造更具前瞻性的教育和產業應用，為臺灣未來的科技創新貢獻強大力量。

麗臺科技董事長盧崑山表示，這項合作將促進GPU技術在人工智慧領域的應用與創新，特別是在教育與產業中的深度應用。他強調，麗臺作為NVIDIA的長期合作夥伴，對於GPU技術及產品有著深厚的理解與支援能力，再結合麗臺AI軟體研發專業，使實驗室成為推動先進深度學習技術的核心力量。

盧崑山說，實驗室將專注於開發以GPU為核心的AI解決方案，探索其在各產業中的應用價值，為數位轉型提供技術基礎。除此之外，實驗室也將致力於培育能夠掌握GPU架構與AI深度融合的人才，透過培訓課程與實作機會，打造符合未來產業需求的專業隊伍，以確保在全球科技競爭中持續保持領先。

臺師大產創學院院長高文忠表示，過去一年多來，學院與麗臺科技保持著密切的產學合作，並在AI人才培育上有著一致目標。他指出，雙方都致力於為臺灣產業界培養具備深度學習和人工智慧專業技能的人才，藉由這項合作，學生將獲得更多實際操作機會，強化理論與實務的結合。

高院長進一步強調，深度學習共同實驗室將為學生創造實作環境，同時成為業界探索新技術的交流平臺，推動AI技術的創新應用，為臺灣的數位轉型與產業升級提供強大支持。

深度學習共同實驗室的核心目標:

1.技術研發與創新：透過合作開發和技術整合，實驗室將致力於在圖像識別、自然語言處理等領域探索先進技術，推動技術創新，並支持企業實現數位轉型。 2.產業應用探索：實驗室將探索深度學習技術在智慧製造、醫療健康、教育等多種場景中的應用，協助企業實現自動化與智慧化提升。 3.人才培育與技能提升：實驗室將提供實作和專業課程，培養具備深度學習技術的專業人才，以滿足未來高科技產業的需求。 4.產學合作交流：透過建立產學交流平臺，推動學術界與產業界的知識共享，形成持續合作與發展的良性機制。 5.推廣深度學習教育：實驗室將舉辦講座、工作坊和課程，以推廣深度學習知識，促進技術在教育領域的普及。