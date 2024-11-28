台師大與麗臺設深度學習實驗室 助學生無痛學AI

台師大產創學院與麗臺科技攜手成立深度學習實驗室，除了推動技術創新、助企業數位轉型，還將結合AIDMS平台，讓學生不用從寫程式開始，就能無痛學習AI。

台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院與麗臺科技攜手成立「深度學習共同實驗室」，今天舉行揭牌儀式，未來將整合雙方資源與專業知識，促進深度學習技術在教育與產業領域中的創新應用，助力台灣科技創新與產業升級。

台灣師範大學副校長陳焜銘表示，深度學習共同實驗室的揭牌成立，象徵台師大與麗臺科技攜手邁向科技創新與產業升級的新階段，雙方期待透過這項合作，共同推動台灣的人工智慧技術發展，創造更具前瞻性的教育和產業應用。

麗臺科技董事長盧崑山提到，麗臺很早就投入AI領域，是NVIDIA（輝達）的長期合作夥伴，對GPU技術及產品有著深厚的理解與支援能力，由於2年前參與台師大產創學院的機緣，也促成現在深度學習共同實驗室的合作。

盧崑山指出，這項合作將促進GPU技術在AI領域的應用與創新，特別是在教育和產業的應用，希望結合麗臺的AI軟體研發專業，讓實驗室成為推動先進深度學習技術的核心力量；未來將培育掌握GPU架構和AI深度融合的人才，也希望找出更好的模式，讓AI學習更簡單、更有效率。

台灣師範大學副研發長林政宏說明，未來實驗室將致力於圖像識別、自然語言處理等先進技術，支持傳統產業實現數位轉型，並將深度學習技術應用在智慧製造、醫療健康、教育等領域，協助企業提升自動化與智慧化。

在培育人才方面，林政宏表示，麗臺開發的AIDMS平台推廣計畫，不用寫程式就能訓練AI模型，能協助產業數位轉型，這套系統同樣適用教育現場，學生可以不須從寫程式開始，就能無痛學習AI，未來實驗室將設計課程、辦理工作坊，推廣深度學習知識，並協助開發客製化的深度學習模型。