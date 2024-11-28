快訊

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

南韓暴雪交通大亂…男子「滑雪上班」影片曝光 韓媒起底超狂身分

聽新聞
0:00 / 0:00

抽血換學分？女足淪實驗白老鼠受試費被充公 台師大：已請教練返還

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。本報資料照片
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。本報資料照片

立法委員陳培瑜今在立法院關心國科會運動科研計畫，並踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。台師大已啟動調查，請相關人員釐清研究過程與細節，但教練確實將學生受試費用移為公積金，以請教練返還。

立委陳培瑜指出，國科會精準運動科學研究專案計畫爆出學生選手淪為國科會與教練、教授的實驗白老鼠。她說，台師大女足教練要求學生連續14天配合抽血、每日3次，且從早上5點起床就一路到晚上9點，學生若不配合就以扣留4年32學分作為威脅，而研究補助受試者經費更遭教練以隊費名義回收，且初期還是由無醫事人員資格者抽血。

台師大回應指出，學校初步了解部分內容與事實不符。研究過程中，所有參與學生均事先知情並同意參與，且採血多用採血筆進行，僅部分使用針筒抽血，檢測均委託長庚醫院或合法醫事檢驗所執行，檢驗人員皆具備醫事資格，符合專業規範。

台師大也指出，補助受試者費用部分，研究目的是為提升女足提升運動表現及避免運動傷害，也補助運動員餐費及提升營養。雖有補助受試者費用，教練則將受試費移為足球隊整體隊費，雖為權宜之計但仍不妥，學校已請教練返還受試費用給受試學生。

另外，陳培瑜也公布錄音檔和對話紀錄，揭露教練脅迫學生，學生曾在社群平台上揭露，卻被威脅「不用想畢業了」。台師大也表示，學生參與兩天訓練，未能完成抽血檢測，過程教練情緒表達確實不妥，引發學生誤解與不安，教練表達深切歉意。

台師大聲明，學校一向重視學生權益並遵循研究倫理規範，該研究計畫已通過學校學術研究倫理審查，由研究團隊於今年8月執行研究過程，針對學生指控，學校已啟動後續調查機制，請相關人員釐清研究過程與細節。

延伸閱讀：「抽血換學分」立委爆台師大女足選手淪教練、教授實驗白老鼠

台師大 國科會 教練

延伸閱讀

台積電2奈米廠何時開放赴美設廠？國科會指最終成案可能在「這一年」

國科會也傳霸凌？柯志恩爆科政中心年離職率3成

「抽血換學分」立委爆台師大女足選手淪教練、教授實驗白老鼠

吳誠文：台積電2奈米製程赴他國投資 最快明年底討論

相關新聞

抽血換學分？女足淪實驗白老鼠受試費被充公 台師大：已請教練返還

立法委員陳培瑜今在立法院關心國科會運動科研計畫，並踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授...

「抽血換學分」立委爆台師大女足選手淪教練、教授實驗白老鼠

立法委員陳培瑜今在立法院關心國科會運動科研計畫，卻踢爆台師大女足教練在寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行相關實...

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

高師大今展出70幅國際設計師海報 呼應環保永續國際潮流

財團法人高師文教基金會與高雄市高師大獅子會策展舉辦「設計新生態-國際海報設計展」今在高師大開幕，這次向全球33個國家地區...

畜牧場夫妻捐中山醫大50萬元獎學金：協助社福無法完善之處

彰化縣立富畜牧場負責人劉芸富與妻子林月惠，今捐贈50萬元給中山醫學大學，做為醫學科技學院的經濟弱勢及學業表現優異的學生獎...

台大8人獲頒Garmin講座學者 每年可得3萬美元獎勵金

國立台灣大學日前舉辦「Garmin講座教授暨學者獎金基金」頒獎典禮，由台大傑出校友、美國國家工程學院院士，同時也是Gar...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。