抽血換學分？女足淪實驗白老鼠受試費被充公 台師大：已請教練返還

立法委員陳培瑜今在立法院關心國科會運動科研計畫，並踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。台師大已啟動調查，請相關人員釐清研究過程與細節，但教練確實將學生受試費用移為公積金，以請教練返還。

立委陳培瑜指出，國科會精準運動科學研究專案計畫爆出學生選手淪為國科會與教練、教授的實驗白老鼠。她說，台師大女足教練要求學生連續14天配合抽血、每日3次，且從早上5點起床就一路到晚上9點，學生若不配合就以扣留4年32學分作為威脅，而研究補助受試者經費更遭教練以隊費名義回收，且初期還是由無醫事人員資格者抽血。

台師大回應指出，學校初步了解部分內容與事實不符。研究過程中，所有參與學生均事先知情並同意參與，且採血多用採血筆進行，僅部分使用針筒抽血，檢測均委託長庚醫院或合法醫事檢驗所執行，檢驗人員皆具備醫事資格，符合專業規範。

台師大也指出，補助受試者費用部分，研究目的是為提升女足提升運動表現及避免運動傷害，也補助運動員餐費及提升營養。雖有補助受試者費用，教練則將受試費移為足球隊整體隊費，雖為權宜之計但仍不妥，學校已請教練返還受試費用給受試學生。

另外，陳培瑜也公布錄音檔和對話紀錄，揭露教練脅迫學生，學生曾在社群平台上揭露，卻被威脅「不用想畢業了」。台師大也表示，學生參與兩天訓練，未能完成抽血檢測，過程教練情緒表達確實不妥，引發學生誤解與不安，教練表達深切歉意。

台師大聲明，學校一向重視學生權益並遵循研究倫理規範，該研究計畫已通過學校學術研究倫理審查，由研究團隊於今年8月執行研究過程，針對學生指控，學校已啟動後續調查機制，請相關人員釐清研究過程與細節。