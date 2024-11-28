「抽血換學分」立委爆台師大女足選手淪教練、教授實驗白老鼠

立法委員陳培瑜今在立法院關心國科會運動科研計畫，卻踢爆台師大女足教練在寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行相關實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。

陳培瑜指出，國科會精準運動科學研究專案計畫爆出學生選手淪為國科會與教練、教授的實驗白老鼠。她說，台師大女足教練要求學生連續14天配合抽血、每日3次，且從早上5點起床就一路做到晚上9點，學生若不願意配合，就以扣留4年32學分作為威脅，而研究補助受試者經費更遭教練以隊費名義回收。陳培瑜說，更荒謬的是，抽血執行的過程在初期甚至是無醫事人員資格者。

陳培瑜也透過錄音檔、對話紀錄揭露教練脅迫學生的現場。錄音檔指出，學生在社群平台IG上揭露此事，卻被教練羞辱，「只有你一個嗎？」更被威脅「不用想畢業了。」她說，陳情學生此時此刻都不知道自己有沒有辦法畢業，許多學姊、學妹也因為害怕無法畢業而不敢站出來。

陳情學生跟陳培瑜說，心理壓力真的很大，「教練根本不知道自己在做什麼實驗，連器材都不會用」、「很多計畫根本不是教練自己的，是他北市大好朋友的，卻要我們當白老鼠。」陳培瑜問，如果是這些學者的兒女受到如此對待，能接受嗎？

陳培瑜要求國科會應要求該計畫先行暫停，並針對台師大相關類型計畫申請進行盤點與系統性回溯調查，成立獨立調查委員會，訪談所有相關受試人員，而畢業生優先，釐清相關事實狀況，並確保不會有在學學生因相關計畫權利受影響。她也說，要求國科會於兩個月內提供相關評估與調查報告。

國科會主委吳誠文坦言自己並不知道此事，但承諾一定會依法徹查此事。