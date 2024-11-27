高師大今展出70幅國際設計師海報 呼應環保永續國際潮流

財團法人高師文教基金會與高雄市高師大獅子會策展舉辦「設計新生態-國際海報設計展」今在高師大開幕，這次向全球33個國家地區國際知名設計師邀展，匯聚70幅以「環保永續與ESG」為核心議題的海報，並藉此慶祝高師大70周年校慶。

下午開幕式包括高師大前校長吳連賞、校長王政彥、藝術學院院長陳立民、財團法人高師文教基金會董事長張燦裕與董事凌錦慧、高師大獅子會長孫偉哲、視覺設計系主任廖坤鴻、C-IDEA設計獎聯盟主席張芳榜及多位高師大校友設計師，還有國際獅子會300E-5區總監陳明賢率各專區、分區的獅友會長等。

國際設計師除授權高師大展出，同時透過影片說明展覽以「環保永續與ESG」的意義。高市教育局長吳立森以影片致詞，強調高師大人才濟濟，校友與基金會協助學生籌辦這次海報展，以「環保永續與ESG」為主題相當有意義，也預祝高師大70歲生日快樂。

校長王政彥在致詞時談到展覽為慶祝高師大70歲生日，匯集33個國家知名設計師，安排了70幅海報，這次藝文展集結了很多校友共同努力，也符合高師大融入國際潮流SDGs與ESG；現場並安排四維國小學童觀展，盼讓藝術教育向下紮根，相當有意義。。

前校長吳連賞說，環保永續與ESG是國際趨勢，也突顯這場海報展的核心價值，展出海報均圍繞在綠色、生態設計，以此慶祝高師大走過70年更別具意義。