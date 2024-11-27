畜牧場夫妻捐中山醫大50萬元獎學金：協助社福無法完善之處

彰化縣立富畜牧場負責人劉芸富與妻子林月惠，今捐贈50萬元給中山醫學大學，做為醫學科技學院的經濟弱勢及學業表現優異的學生獎學金。林月惠是中山醫學大學生物醫學科學學系校友，她說，希望透過捐贈獎助學金，協助部分社福無法完善之處，讓學弟妹能克服經濟挑戰，專注於學業。

捐贈儀式在中山醫大誠愛樓舉行，由校長黃建寧代表受贈，醫學科技學院院長余豐益、校友總會理事長吳定中、主任秘書王祖興等人都出席，見證這份暖心的支持與愛心。

林月惠說，教育是改變人生的重要力量，她深刻體會到母校教育對她職涯發展的深遠影響。因立富畜牧場位於鄉下，常見經濟弱勢家庭的困境，因此興起起捐助獎學金助人的想法。

劉芸富說，學生是社會的未來，感謝中山醫大對其妻的培育。支持中山醫大是他和妻子共同的願望，也是實踐企業社會責任的具體表現。希望能拋磚引玉，吸引更多校友與企業響應，為教育發展注入更多資源。

校長黃建寧感謝劉芸富、林月惠慷慨捐助，不僅在經濟上提供了實質援助，更在精神上給予學弟妹們無限的激勵。不僅展現了校友對母校的深厚情感，更是促進教育永續發展的強大助力。未來，會以培育優秀且具備全球競爭力的人才為目標，繼續努力。