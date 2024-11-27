中山醫大校友捐50萬獎助學金 助弱勢生追求卓越

私立大學副教授跳到國立大學或頂大，會被「降等聘任」？有資深教授說，有可能是因系所要趁對方最有潛力時「搶聘」衝論文，不過有學術圈人士透露，是否降等聘任，有時僅靠主觀認定。已在私大兩、三年的年輕助理教授若有機會往國立跳槽，需評估哪些面向？台大教授建議對準這個需求。

2024-11-27 07:30