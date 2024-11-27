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中山醫大校友捐50萬獎助學金 助弱勢生追求卓越

中央社／ 台中27日電

中山醫學大學生物醫學科學學系校友林月惠與夫婿劉芸富經營牧場，因畜牧場位於鄉下，常見經濟弱勢家庭困境，2人捐款50萬資助母校，盼對經濟弱勢學生在求學路上助一臂之力。

林月惠與立富畜牧場負責人劉芸富夫妻，今日捐贈新台幣50萬元獎助學金，資助中山醫學大學醫學科技學院，希望幫助經濟弱勢及學業表現優異學生；捐贈儀式在中山醫大誠愛樓舉行，由校長黃建寧代表受贈。

黃建寧表示，經濟壓力是學生學業路上一大障礙，感謝林月惠與劉芸富慷慨捐助，在經濟上提供實質援助，更在精神上給予學弟妹們無限激勵，鼓勵他們克服困難，追求卓越。

林月惠表示，教育是改變人生重要力量，因畜牧場就在鄉下，常見經濟弱勢家庭困境，希望透過捐贈獎助學金，協助部分社福無法完善之處，讓學弟妹克服經濟挑戰，專注學業；劉芸富期望藉由此次捐贈能有拋磚引玉成效，吸引更多校友與企業響應。

醫科院院長余豐益表示，獎助學金將用於經濟補助、研究支持及學習資源提升，確保每一分資源都能發揮最大效益，創造更優質學習環境。

中山醫學大學 牧場

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