台大8人獲頒Garmin講座學者 每年可得3萬美元獎勵金

國立台灣大學日前舉辦「Garmin講座教授暨學者獎金基金」頒獎典禮，由台大傑出校友、美國國家工程學院院士，同時也是Garmin 董事長暨創辦人高民環親自頒獎，以表彰獲頒Garmin講座教授和Garmin學者受獎者。

為促進留才、攬才，高民環特別透過其成立的美國高氏家族基金會 (Kao Family Foundation) 捐贈台大2000萬美元，成立台大「Garmin 講座教授暨學者獎金基金」及「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金｣，協助電機資訊學院及工學院招募和獎勵優秀教師。

台大表示，今年「Garmin講座」得獎者分別為資工所教授陳信希、電信所教授陳宏銘，以及機械系教授陳亮嘉。「Garmin學者」獲獎者分別為電機系副教授吳宗澤、助理教授洪士涵、資工系教授李濬屹、土木系助理教授柯俊宇，以及化工系歐德理 (Leigh Aldous) 副教授。 獲聘者每年可獲得3萬美元獎勵金，1任聘期為3年，得續聘1次。

台大校長陳文章表示，當初高民環得知台大迎接百歲校慶的規劃後，主動透過Garmin亞洲研發工程副總經理，同時為台大電機系校友的廖志偉聯繫，探詢學校的需求，希望協助母校於百歲之際得以更上一層樓。

陳文章也說，高民環了解學校留才、攬才的需求，除了以講座及基金鼓勵教師之外，特別提出要有完整的配套，因此提高捐款金額，指定用於興建及裝修教師宿舍，讓整體留才、攬才方案更完善。高民環的心意也感召其他校友，讓台大今年在美國的募款也比以往多。

高民環則表示，台大電機資訊及工學院畢業生長期以來是台灣經濟發展與全球競爭力的基石；科技日新月異，除了獎勵現有的傑出教師外，延攬海內外的頂尖新血更能強化與國際接軌，師資是大學的核心競爭力，薪資競爭力更是一大關鍵，也以永續孳息方式設立Garmin講座和學者，並以提供宿舍做為攬才的完整配套方案。

2000萬美元捐款中，其中625萬美元將用於「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金」及相關裝修或維護費用，目前宿舍正在興建中，整體工程進度約達6成，若一切順利可望於2025年6月完工。