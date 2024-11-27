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台大8教師獲選Garmin講座學者 年獎勵3萬美元

中央社／ 台北27日電

台大公布今年「Garmin講座」和「Garmin學者」名單，共有8名教師獲選，獲聘者每年可獲3萬美元獎勵金，1任聘期為3年，得續聘1次。

台灣大學今天發布新聞稿指出，為促進母校留才、攬才，衛星導航與智慧穿戴品牌Garmin創辦人高民環捐贈台大2000萬美元（約新台幣6.5億元），成立台大「Garmin講座教授暨學者獎金基金」及「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」，以協助台大電機資訊學院及工學院招募和獎勵優秀教師。

今年「Garmin講座」獲獎者為資工所教授陳信希、電信所教授陳宏銘、機械系教授陳亮嘉；「Garmin學者」獲獎者為電機系副教授吳宗澤和助理教授洪士涵、資工系教授李濬屹、土木系助理教授柯俊宇、化工系副教授歐德理，獲選者每年可獲3萬美元獎勵金，1任聘期3年，得續聘1次。

台大校長陳文章表示，高民環知悉台大迎接百歲校慶的規劃後，就探詢學校的需求，希望協助母校更上一層樓；高民環除了透過講座及基金鼓勵教師，更提高捐款金額，指定用於興建及裝修教師宿舍，讓台大整體留才、攬才方案更為完善，高民環的心意也感召其他校友熱烈迴響，讓台大今年在美國的募款比往年更多。

高民環提到，科技日新月異，除了獎勵現有的傑出教師，延攬海內外的頂尖新血更能強化與國際接軌，師資是大學的核心競爭力，薪資競爭力更是一大關鍵；因此他以永續孳息方式，設立Garmin講座和學者基金，並提供嶄新、地點優越的宿舍，作為攬才的完整配套方案。

台大 宿舍 教師

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