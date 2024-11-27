靈感來自三合院、太極！東海大學華語文中心建築獲國際金獎
東海大學華語文中心設計靈感來自傳統三合院與太極哲學，融合傳統文化、現代設計與永續理念的創新學習空間，榮獲2024年倫敦設計大獎「機構與教育空間」類別金獎，成為國際設計與教育界的矚目焦點。
東海大學校長張國恩說，東海擁有相當國際化校園，目前正在就讀的國際生逾千人，這次榮獲國際設計大獎，是東海大學推動教育創新與文化傳承的重要里程碑。校方致力於提供國際一流的華語學習環境，讓學生在沉浸式的文化氛圍中全面了解華語與台灣的多元面貌，並進一步鞏固東海大學作為中部華語教育領航者的地位。
校方說明，獲獎的華語文中心設計靈感來自傳統三合院與太極哲學，透過開放式空間規畫與大面積落地窗引入自然光，結合環保建材與現代化教學設備，打造出永續與文化交融的典範學習空間。華語文中心不僅重視空間美學，更以一流的師資陣容與專業化教學課程，結合逾千名國際學生的多元文化資源，為學生提供卓越的學習與文化交流體驗。
張國恩指出，我們的目標是讓華語文中心成為中部地區的第一品牌，並與北部的國立台灣師範大學國語教學中心相互輝映，共同推動台灣華語教育在國際上的影響力。華語教育是台灣與世界溝通的橋樑，東海大學將持續深化國際化發展，讓華語教育成為台灣的核心競爭力之一。
校方指出，華語文中心持續精進提升教學質量與拓展多元課程，每季開設華語師資培訓班，明年春季推出「A2線上強化密集課程」，幫助海外A1程度學生在六周內提升至A2，滿足申請台灣學位的中文要求，暑期也將持續辦理兒童華語營，更計畫與海外教育機構合作，推出短期遊學課程，結合華語學習與臺灣文化體驗，豐富學員視野。
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