北科大「教學視差」獲美獨立電影獎 秀台灣新媒體藝術實力

國立台北科技大學互動設計系專案教師莊澤光日前以作品「教學視差」（Education Parallax），獲美國菲爾康電影獎（Filmcon Awards）最佳實驗影像（Best Experimental Film）並入圍最佳影像，同時於美國獨立電影獎（IndieFEST Film Awards）獲得表彰獎（Award of Recognition），展現台灣新媒體藝術在國際上的創新實力。

北科大說，「教學視差」為莊澤光的結構視差系列創作計畫之一，透過自身的人生參照，試圖模擬學生與教師、員工與雇主、人民與政府等，看似上下對立、高牆兩邊角色視角的對立與相合，呈現不同觀點。

北科大表示，本次獲獎的「教學視差」運用雙頻道動畫和VR 360技術，藉由師生雙方視角的交互呈現，激發對教育的多元理解與反思。莊澤光設計了一個由兩個三角形組成的教室空間，一個為順向，學生的臉被旋轉筆記本所取代，不斷來回奔波，教室盡頭為倒掛在空中的教師像；另一個為逆向，空間的終點懸掛著籠中的老師，學生化身為座椅上的舞者，圍繞並觀看著籠中的師者。

莊澤光說，兩個截然不同的教室，其實屬於同一個世界，師生雙方既是觀看者也是被看者，既是受教者也是教育者，既是指引者也是徬徨者。透過平面、雙頻道動畫、VR 360三種敘事結構，分別展示師生之間單一、對照、超越等不同觀點；所有的影像刻意去除了「人物」元素，純粹以運鏡、空間結構來表現。

莊澤光畢業於北科大建築系，於維也納應用藝術大學取得碩士，專長為電腦動畫製作與後製、平面設計與影像合成、建築設計與規劃等，曾獲LAFA洛杉磯電影獎、IDA設計金獎、美國建築大師獎（AMP）、參展奧地利林茲電子藝術節等。