跨領域學士學程 8校下學期試辦

教育部推「跨領域學士學位」試辦計畫，共有八所大學參與，大學生將可選擇跨學科課程，設計自己的專屬跨領域學士學位。預計自一一三學年度第二學期起開放申請，參與學生以每校百分之五為限。

「跨領域學士學位」試辦計畫參與學校包括陽明交大、成大、清大、台師大、政大、中央大學、東吳大學以及長庚大學等八所大學。

教育部政務次長葉丙成表示，舉例來說，學生可以組合跨學院課程模組，如資訊、經濟、心理學等不同領域，進而取得跨領域的學士學位證書，並註明修習過哪些專長。

政大副校長詹志禹說，校方規畫微學程、學分學程、雙主修等大、中、小型的套裝課程模組，學生也可自己創造個別化課程模組，學校會安排學術導師、人生導師輔導陪伴。政大的「校學士」學程，限學士班非延畢學生申請，估計每個年級約四十名學生。

陽明交大教務長陳永昇提到，有學系可能會反彈，擔心學生數減少，因此會利用雙主修的方式規畫，讓學生不會離開原學系，一方面讓學系放心，另一方面學生也能好好探索專長。