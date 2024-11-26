拚上頂大求高薪？同學不願賣肝寧領30K 她不解：那麼努力念書幹嘛

努力讀書，長大才有好工作？一名女網友有感而發在Dcard發文分享，過去常聽爸媽這麼說，也一直覺得讀書是一件挺累的事情，尤其普通人在學生時期可能要花費很多時間和精力念書，才能考上頂大。然而身邊卻有同學寧願領著3萬元左右的薪水，讓她疑惑「考上頂大，不就是為了可以比較容易進到薪水高的職業嗎？」引起網友們熱烈討論。

探究同學為何不找高薪的工作，原PO追問下才知道，原來對方是因為不想賣肝，只想追求穩定輕鬆的生活，因此領著3萬元左右的薪水。但令她不解的是，頂大生一路上那麼努力卻領普通薪水，「那當初那麼努力念書幹嘛」？同時也覺得這樣有點可惜，少了一個人才。

貼文一出，網友們紛紛留言討論，認為讀書與高薪沒有絕對關係，「沒有欸，我只是覺得讀書蠻有趣的，沒有什麼功利的目標」、「反正學生時期時間一樣都要花下去，就把它念好而已。這是一種態度，跟賺錢沒關係」、「讀書是為了需要的時候有的用，而不是等到要用的時候發現沒有」。

不少人也指出，比起高薪，跟隨自己的興趣、工作做得開心更重要，「我是純文組，對我來說有興趣比高薪重要得多」、「妳不都說到重點了嗎，為了錢賣肝對某些人來說就是不值得」、「小時候聽大人說好好讀書以後就輕鬆賺錢了。確實賺到錢了，但做得一點也不輕鬆」、「我覺得社會不要給人一個『對於天賦的浪費』的壓力吧，說實話我覺得他開心最重要」。

一名清大女網友的論點則引起共鳴，她表示「有選擇」才是最重要的，自己家中長輩也曾說過，他們努力賺錢是為了讓小孩有選擇，不用被逼著往某個賺錢的行業走；同樣的道理，孩子拚大考成績是為了去自己想讀的科系，而不是考得高就要讀醫牙電資。對此，許多網友附和道，「有選擇+1，我對自己家人也是這麼說」、「考上頂大只是讓自己有更多選擇」、「至少他有能力做選擇，而不是被迫要去做不喜歡的工作維生」。