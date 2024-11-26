高科大與國內汽車品牌順益集團簽約 產學合作研發低碳電動車

國立高雄科技大學車輛工程系鎖定汽車工業邁向電動化、智能化的發展趨勢，培育下世代車輛產業人才，今與國內汽車品牌順益集團簽署合作備忘錄，在車輛開發設計、生產製造、銷售服務等面向產學合作，朝向電動車低碳運輸的永續發展。

近年順益集團配合產業趨勢，積極投入商用車輛電動化開發的題目，包括電動貨卡、電動巴士、燃料電池車輛技術等，今簽約儀式由校長楊慶煜與順益集團董事長林純姬共同簽署，並參訪高科大的氫能燃料電池實驗室。

高科大校長楊慶煜表示，高科大將成為順益集團組織的學研合作網絡成員之一，為車輛產業在動力發展替代能源提供解決方案，此趨勢成為高科大車輛工程系成立的背景，因此必須跳脫過去車輛設計概念，不僅是電動車設計，還有智能化多元應用都是汽車工業未來新舞台。

此外楊慶煜更指出智慧化技術，還可以向外擴張至各類無人載具，都會是車輛系未來發展範疇，高科大有模具系、機械系、機電系、電機系等相關學術基礎，研究量能充沛，因應電動化、智慧化的趨勢上具相當優勢，也相信能扮演驅動角色。

順益集團業務範圍包含代理銷售、維修服務、特種車輛製造、車輛租賃等，主要組裝、維修及銷售三菱Fuso與Mercedes-Benz重型商用車，在汽車產業囊括全面且完整的技術與服務產品。

未來高科大與順益雙方互相提供學術資源、實驗設施及技術支援，在各類專案計畫上，商用車系統教育將設計為企業項目合作重點，包括電動商用車技術、電池管理、智能控制等訓練課程。

由於產業人才培育已逐漸發展出企業與大學合作模式，攜手教學課程共同培養產業人才，順益汽車也將提供實習機會，並優先晉用具有相關實習經驗學生，拓展企業人才來源及為人才加值。