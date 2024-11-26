借鏡台大「校學士」 教育部推8校試辦跨領域學士學位

國立台灣大學在112學年度出現首位「校學士」畢業生，如今教育部也推出「跨領域學士學位」試辦計畫，共有8所大學參與，大學生將可選擇跨學科課程，設計自己的專屬跨領域學士學位。

教育部政務次長葉丙成表示，隨著全球化與數位時代的來臨，傳統的單一領域教育模式難以滿足現今社會對多元、跨領域人才的需求。教育部的「跨域彈性修業試辦計畫」，引導大學協助學生根據自身的興趣與職涯規畫，選擇跨學科領域的課程，並設計專屬學習計畫來獲得學位。

舉例來說，學生可以組合跨學院課程模組，如資訊、經濟、心理學等不同領域，進而取得跨領域的學士學位證書，並註明修習過哪些專長。學生修習跨領域學程需經老師輔導，因此考量學校輔導量能，參與試辦計畫學生以每校5％為上限。

葉丙成指出，本計畫參考了台灣大學「校學士學位」的成功經驗，試辦計畫邀請陽明交通大學、成功大學、清華大學、台灣師範大學、政治大學、中央大學、東吳大學以及長庚大學等8所大學參與，預計自113學年度第2學期起開始受理校內學生提出申請，其餘學校若準備好也可申請加入。

陽明交大副校長陳永富說，校內將推動校自學學士學位，學生可自由組合微學程、學分學程、跨域學程等，另外還設置學習規畫辦公室，設置學習規劃師、校自學專屬導師，幫助學生跳脫單一學系框架，充分探索找到有興趣領域。

政治大學副校長詹志禹說，政大規畫微學程、學分學程、雙主修等大、中、小型的套裝課程模組，學生也可自己創造個別化課程模組，學校會安排學術導師、人生導師輔導陪伴。政大的「校學士」學程，限學士班非延畢學生申請修習，預計明年4、5月受理申請，秋季開始修業，估計每個年級約40名、4個年級共160名學生。