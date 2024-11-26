遺落海外珍貴影片 南藝大搶救「美麗寶島」膠卷數位化

國立台南藝術大學近日投入16mm(毫米)膠卷「美麗寶島」數位化作業，此部影片來自比利時布魯塞爾孫逸仙文化中心，於1959年收片，南藝大成功搶救將消失珍貴影片再添一樁。

據悉，該片長度約40分鐘，由民眾朱士杰從海外購回，此部影片片盒上註記Formosa《美麗寶島》，南藝大先花一星期修復物理修復、整飭、清潔與2K數位掃描，28日下午3點在南藝大音像大樓開記者會試映，下月7日晚上6點半在南市中西區南門公園安排首映會，未來投入「數位修復」，仍須經費及時間以利永續保存。

Formosa該片影像重現50年代台灣早期珍貴的寶島風光與工業發展。同時，該片敘事方式如攝製於日治時期1940年宣傳影片《南進台灣》，從北而南用影像紀錄台灣重要發展概況，對照出許多藏於影像中的差異與價值。

其實南藝大多年來投入影視文資搶救不勝枚舉；南藝大音像紀錄所長曾吉賢2013年在拍賣網站認識資深廟口電影放映師張環裕，不僅買下兩台碳精棒電影膠卷放映機，亦邀請張到南藝大開設工作坊，更在其通報於苗栗的一處資源回收場，發現佚失近50年的台語電影《媽媽為著妳》，後又發現台灣人第一部自製的歌仔戲電影─《薛平貴與王寶釧》。

2014年，南藝大榮譽教授井迎瑞率領團隊，在陳成昕老闆創立的大基影業地下室，發現了存放地，保存大量珍貴電影鏡頭、攝影機以及喇吧音響。

2018年，麻豆電姬戲院面臨強拆危機，南藝大團隊在所有權人同意下，花費5個多小時將兩台重達百公斤的Rola牌碳精棒放映機吊出戲院。

2019年，嘉義縣大林鎮新興戲院將出售拆除，在地文史工作者江明赫找上南藝大，在取得原屋主樊家同意後，在戲院拆除前救珍貴的電影放映機與膠卷，以及紀錄早期的「插片文化」。

2020年，南市新營區全朕保齡球館結束營業，老闆將當年附設KTV的數千片伴唱磁帶捐給了南藝大。

曾吉賢說，團隊在各地歷經驚險與艱辛，搶救眾多珍貴影像文物，並推動「不要丟棄影片」保護理念，強調「數位不可靠，原件最重要」重要性。

他指出，藉由這些影音重生，不僅賦予歷史新生命，也鼓勵民眾成為保存歷史主體，共同書寫常民娛樂、大眾生活史歷史發展、沿革，以及回顧台灣整體影視工業的發展脈絡。