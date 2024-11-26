感測器晶片減5成功耗廣泛應用車用GPS 台灣代表團摘10金

第76屆「德國紐倫堡國際發明展」日前落幕，共吸引來自31個國家、500多項發明專利參與競逐，台灣代表團獲10金、10銀及6銅等獎項。中原大學共有4項作品參賽，成功脫穎而出榮獲1面金牌、2面銀牌及1項最佳國際發明與創新獎，展現研發能量及專利技術的高產業應用價值。

「德國紐倫堡國際發明展」是全球歷史最悠久且最具影響力的發明展覽，中原大學由電子工程學系教授陳世綸以「微小化大氣壓力感測器晶片」作品摘金，該發明可降低50%以上的功耗，實現節能減碳，並廣泛應用於車用GPS精準定位、醫院病患樓層定位等場景，提升便利性與生活品質。此發明技術已透過晶圓代工大廠完成量產，由台灣上市櫃封裝大廠完成封裝，並獲得零組件代理商的訂單，實現台灣在壓力感測器領域關鍵零組件的自主量產。

化學工程學系教授劉偉仁以「石墨烯鋰全固態電池」獲銀牌，該發明做出穩定的硫化物鋰全固態電池，使用兼具高離導率的硫化物固態電解質代替液態電解質提升電池安全性，再導入高電導綠色創新製程高品質石墨烯技術，更進一步提升固態電池的能量密度、循環壽命及倍率性能，鋰固態電池技術未來可應用於電動車輛、穿戴式電子產品及儲能系統等，是非常具有潛力的綠色電池。

另獲銀牌的生物醫學工程學系教授陳民樺，發明「革新的疣病治療：Imiquimod微針貼片」，該技術不僅無痛且能精準傳遞藥物，有效治療疣病並減少副作用。此專利採用特殊的低溫壓印製程，提高溶解型微針的材料濃度，使得微針在不需要添加任何膠粘劑的情況下，就能達到足夠的機械強度，進一步提升Imiquimod微針貼片在臨床上的應用價值。

電機工程學系教授賴裕昆則以「應用於證券交易傳輸協議中低延遲TCP重組方法」，獲泰國國家研究委員會頒發「最佳國際發明與創新」，利用特殊FPGA硬體電路來大幅降低封包處理延遲，實現金融高頻交易低延遲風險管理系統。