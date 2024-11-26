與清大整併成定局！中華大學校長公布「給全校同學的一封信」

清華大學2016年合併新竹教育大學後，將再整併私立中華大學，成立半導體學院。不過，兩校整併消息一出，造成師生議論，對此，中華大學校長劉維琪在學校網站公布「校長給全校同學的一封信」，說明整併理由，強調面對未來挑戰，承諾會持續關心每一位學生，為大家創造更多元的機會。

劉維琪在信中指出，近日因為整併的訊息，引發學生許多不安臆測與討論，還請原諒他無法在第一時間詳細說明，讓各位同學有心理準備。

劉維琪說，在學校財務健全、營運良好的情況下，董事會經過審慎思考後選擇與清大整併，目的就是希望讓師生能獲得更多資源的挹注，將來有更好的發展空間與機會。

劉維琪表示，學校必定盡全力給予協助，幫助學生在正常學習的情況下順利於本校畢業，未來期望學生們也可以有機會選讀清大在各學院開設的學分學程，強化專業及跨域能力， 甚或就近於清大繼續升學。他誠心希望整併案能夠獲得學生們的理解與支持，以創新的模式延續學校的辦學精神，創造更好的中華。

「陽光、創新、π中華」一直是中華大學辦學特色，學校仍會秉持初衷繼續投入資源，透過適性自主三階段人才打造計畫，讓同學畢業時都能成為陽光青年， 掌握創新創意方法、具備跨域能力、程式設計與AI應用能力、考取專業證照，為學生儲備高薪就業的競爭力。

中華大學上周五舉行校務發展重大說明會，劉維琪對全校教職員表示，與清大合作案討論很久，清大設置半導體學院需要土地，董事會了解後已有共識，決定無償捐贈土地、資產，仍需清大校務會議支持。

劉維琪表示，學校還有7億多資產，非被迫退場，現有的教職員至少延聘6+1年；清大是國立學校有員額限制，未來會依教師意願，以專案教師延聘。清大近年設立半導體研究學院，需要土地蓋大樓，若學院能在此設立，一定能發展成國際級的高級人才培育的重鎮，是三贏局面。