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台灣旅英學生總會成立50週年 盼持續促進社群交流

中央社／ 倫敦26日專電

台灣旅英學生總會24日舉辦學生會長大會，聚集英國境內43所大學的台灣學生會會長，於倫敦Bush House舉辦第50屆總會會長選舉，也象徵旅英學生社群正式邁入第50週年。

現任旅英學生會會長許瑋芸說，過去一年學生總會籌辦各個活動，包括求職講座、英國文化講座、台灣小吃節與台灣學生運動會等。她說自己始終以謙遜態度服務在英台灣學生社群，並感謝駐英國代表處、僑界及英國各校台灣同學會的支持。

駐英國代表處教育組組長畢祖安受邀參與活動。他不僅對學生總會會長及其團隊過去一年的付出表達肯定，也強調總會透過舉辦活動強化台灣學生社群的互助精神。

畢祖安特別提到，倫敦地區常有宵小當街行搶，希望同學能夠提高警覺，並代表駐英代表處與教育部宣導反詐騙、注意財務與人身安全。除此之外，他也提醒英國將轉為eVisa等學生須知的重要事項。

台灣旅英學生總會於當日舉辦第50屆總會會長選舉，共有3位候選人參與，最後由倫敦大學學院李冠蓁獲最高票當選，預計於今年年底正式交接。同時，在畢祖安的建議之下，學生總會計畫於2025年舉行50週年慶祝活動，預計邀請歷年優秀幹部參與。

台灣旅英學生總會創立於1975年，由英國各校台灣學生會組成，並受駐英代表處教育組輔導。總會以聯誼性質為主，透過各類活動促進海外台灣學生之間的交流與聯繫，並建立學生間的互助機制。總會除服務學生社群外，也支持駐英國代表處及英國僑社活動。

倫敦 留學 英國

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