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中華隊奪冠全台沸騰 傳大學師加油到「燒聲」停課？校方：是提醒學生
世界12強棒球賽，中華隊擊敗強敵日本隊奪下冠軍，全台歡騰。台中卻有大學老師加油到「燒聲」，今天停課一天。對此校方澄清，該名老師日前已調課，以幽默方式提醒學生。
世界12強棒球賽，中華隊一開始就不被看好，一路自預賽闖關，力爭上游前進東京巨蛋複賽，昨天冠軍戰擊敗強敵日本，為台灣奪下首座冠軍盃，不止球員喜極而泣，全台感動沸騰。
台中卻傳出有大學教師在中華隊奪下冠軍後，發給學生「停課」通知，因為老師喉嚨沙啞，明天要停課一次，文中提到，因為這輩子沒看過的事情居然發生，台灣能夠在國際賽事打贏全職業的日本隊，順利拿下冠軍，真的很令人開心。
對此，校方回應，該名老師之前就已經調課了，只因中華隊拿到世界大賽冠軍，老師才以幽默方式提醒學生。校方強調，是「調課」不是「停課」，有顧及學生的上課權益。
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