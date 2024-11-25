中華隊5選手文大棒球隊出身 教練：大學時就自我要求嚴

中華代表隊於11月24日的世界棒球12強錦標賽冠軍戰中，以4:0完封日本隊，奪下台灣在此賽事中的首座金牌。文化大學表示，本次代表隊有教練一人、選手5人為文大校友，文大教練也讚這些選手在大學時期就自我要求嚴格，蛻變成長令人欣慰。

中華代表隊12強奪冠創造歷史，文化大學指出，本次代表隊有6人為文大校友，均為體育系出身，包含內野守備教練陳江和、內野手李凱威、投手黃子鵬、外野手林安可，以及在對美一役中擊出關鍵全壘打的潘傑楷、昨日金牌戰中完成再見雙殺的內野手朱育賢。

文化大學表示，文大棒球隊自1963年成立以來，培養出眾多職棒選手及基層教練等優秀人才，許多校友現今仍活躍於職棒與國家隊，這6位文大棒球人在國際賽場上的亮眼表現，不僅為台灣爭光，更為文化校友增添無上榮耀。

文大棒球隊總教練李軾揚表示，此次入選12強的五位文化棒球隊選手，都是他擔任甲組助理教練時期的球員，看著他們在大學階段一路蛻變成長令人欣慰。這些球員自主學習動力強烈，自我要求嚴格。

李軾揚指出，他們用世界冠軍的榮耀證明文化大學質樸堅毅的棒球精神，期許現今的學弟們，除了以學長為榮外，更要延續文化棒球隊的傳統，持續努力，不斷精進，為學校與台灣棒球寫下更多輝煌篇章。