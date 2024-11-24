航發會朝陽科大合辦飛航體驗營 限高中職60人全免費

航發會與朝陽科大專門為高中職學生規劃寒假飛航體驗營，明年1月分兩梯次舉行，有多種模擬機操作以及航管塔台、客艙逃生的模擬體驗，共60個名額，全部免費，即日起開放報名。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系今天發布新聞稿，與航發會共同針對公私立高中職學生，規劃「從起飛到落地D&A-2025」寒假飛航體驗營，分別在民國114年1月22日、23日舉行，即日起開放報名，每梯次招收30名學員，共有60個名額，全部免費。活動報名網址為https://forms.gle/a2an88rsmLrgcVxCA。

朝陽科大表示，只要具備中華民國國籍，就讀公私立普通高中或高職學生，對於航空產業具有濃厚興趣，未來有志成為民航從業人員者都可報名。全程參與活動者，可獲得包括活動專屬T-Shirt、識別證、飛行體驗登機證、A350-900飛機模型（1比200），以及客艙安全須知卡造型資料夾。

體驗營活動豐富，包括基礎模擬機操作體驗、DA40單螺旋槳引擎模擬機體驗、DA42雙螺旋槳引擎模擬機體驗、A320-200雙渦扇引擎模擬機體驗、B747-400四渦扇引擎模擬機體驗、飛航管制塔台作業與雷達管制作業模擬體驗、飛行計畫製作與航班監控實作體驗、B777飛航及客艙作業情境實作體驗，以及客艙緊急逃生情境模擬實作體驗。

因朝陽科大飛航系設有真實飛機改造的情境教室，體驗營也提供A330與B777緊急逃生門操作體驗、B777逃生滑梯演練體驗、B737緊急逃生窗演練體驗等，可讓學員體驗到各種不同情境的學習樂趣。

「從起飛到落地D&A-2025」寒假飛航體驗營報名時間即日起至12月16日晚間11時59分，採取線上填單及上傳書面申請文件，初審確認報名學生的基本資料是否合規，審查通過後，再由國內外航空公司經理級以上高階主管組成的評審委員會，審查書面申請文件。

錄取名單將於12月25日統一在朝陽科大飛航系網站公告，遴選出兩梯次共60名正取學員與20名備取學員。