返校重拾熱情 退役少將張志範化身音樂志工

68歲的退役少將張志範曾歷經退休低潮，後來重返校園，透過樂齡課程重拾生活熱情；自稱五音不全的他更學習薩克斯風，化身公民講師和音樂志工回饋社會，活出退休後新人生。

原本從事軍職的張志範，在62歲這年選擇退役，官拜少將的他就此揮別職場，這個巨大的身分轉變讓他一時間難以適應，也導致心情跟身體狀況不佳。

張志範回憶，剛退休時自己處在人生低點，也不太愛出門，有一天女兒分享陽明交大智齡講堂的訊息，雖然太太很想去學習，他卻興致不高，但最後在太太再三邀約下，只好答應一起去上課，沒想到卻因此闖進人生最大的寶藏庫。

智齡講堂的課程包含生與死、長者照護、安寧等，張志範回憶，課堂剛開始就接觸到生與死的議題，難免讓學員們產生很多恐懼，但隨著深入瞭解生命末期如何照顧等議題，反而讓大家慢慢淡化或消除對死亡的恐懼。

張志範認為，現代人平均餘命約80歲，在60多歲退休後，可能還有超過20年的退休人生，如何讓退休後生活過得更好，甚至避免久病臥床、讓離世時間縮到最短，可說是「熟齡的義務教育」；他很幸運，經由智齡講堂啟蒙，再踏入樂齡大學這個寶藏庫，讓自己能懷抱熱情開啟樂齡階段。

重新返回校園上課時，張志範坦言，需要面對很多新事物，剛開始上課時接觸許多生澀的知識，如同鴨子聽雷，但他沒有放棄，上課時專心聽講，下課時就自行上網查閱資料，就這樣慢慢吸收和消化，不斷累積知識來充實自己，到後來他還甚至擔任資深公民講師，到社區分享學習心得。

在智齡講堂和樂齡大學時，也有機會和年輕世代的大學生一同上課。張志範提到，陽明交大有安排「青銀共學」，他們會在課堂分享人生閱歷，年輕學生聽得津津有味，下課時還會主動詢問是否需要幫助，例如教他們如何操作APP等，課程也會安排青銀組隊，一同討論並上台報告，因此並未出現跨齡代溝，反而更促進青銀共融交流。

在學習過程中，張志範印象最深刻的是音樂課，因為自己對音樂一直懷抱熱情，卻缺乏機會，退休後終於一償宿願；雖然自己五音不全，剛開始連節奏、拍子都聽不準，背景音樂也聽不懂，但在老師耐心指導下慢慢融入，對音樂的感受日漸增強，他更學習吹奏薩克斯風，還經常到榮民之家等單位演出，用音樂陪伴、療癒更多長者。

張志範表示，很多人退休後不願踏出家門，尤其是曾在職場擔任中高階主管的男性，退休後容易產生情緒落差，也不想再去學習，但他認為熟齡的義務教育一定要學，才能讓自己退休後活得更健康快樂；他希望以自身經驗鼓勵更多人，不用擔心學習門檻，只要願意踏出這一步，其他問題都能克服，透過樂齡學習開啟退休後的新生活。

陽明交通大學樂齡大學主任童恒新提到，台灣將邁入超高齡社會，但除了壽命延長，更要健康，由於陽明校區所在的北投有許多高齡者，學校也希望透過課程，幫助身體狀況良好的高齡者意識到預防和健康促進的重要，進而延緩老化。

童恒新指出，學校在規劃課程時採雙軌制，從校內專業師資出發，設計高齡健康、醫學預防、慢性病管理等特色課程，但也會考量學生需求，安排健康休閒、生活新知等活動或課程，課程內容也會因應學生族群去調整，例如同樣是營養課，樂齡大學課程就會著重在高齡者所需的養生飲食知識，例如蛋白質攝取量等，以預防肌少症。

「年齡只是數字」，童恒新表示，陽明交大希望落實「年齡平權」，不論任何年紀都有接受知識的權利，並期盼透過樂齡大學等課程，滿足高齡者的學習需求；部分課程還安排青銀共學，促進不同世代的互動學習與交流，未來也希望有機會納入更多實作課程並擴大規模，提升參與效益。