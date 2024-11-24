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不再只招18歲 高齡社會塑造教育新需求

中央社／ 台北24日電

少子女化使大專招生失血，高齡社會卻衍生新契機。不少大學近年都鎖定中高齡人口的學習需求，教育部也正緊鑼密鼓地規劃「第三人生大學」，預計114學年度開始試辦。

過去大學以18到22歲青年為招生目標，青春、熱血與略顯稚嫩的臉孔，也一直是校園最佳的寫照。然而近年有越來越多中高齡人士重返大學，教室中不只「混齡」還「隔代」，形塑出一股嶄新的校園氛圍。

台灣邁向高齡社會，根據國家發展委員會的65歲以上人口數據，2010年為248萬餘人，到2025年預估為467萬餘人，2030年更將達到555萬餘人。位於新北市石碇區的華梵大學，大學部已有約1/4的學生是45歲以上，其中佛教藝術系更是達到7成。

「總不能說這些大齡的朋友，只能遊山玩水，或是含飴弄孫，也有很多有意義的活動可以參與。」華梵大學校長李天任表示，學校很早就發現中高齡的學習市場，陸續設計出「壯世代學習方案」、「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代全方位的就學諮詢，可自由選擇校內各類課程模組，並有學習導師協助規劃專屬的學習路徑。

李天任表示，大齡學生的學習動機更強，對年輕同學是一大刺激，對授課老師來說，上課互動更熱絡、下課欲罷不能，也是很大的鼓舞。但他也坦言，一般大學招生循學科能力測驗、分科測驗等管道，對中高齡重返校園是一大障礙，華梵是採「獨立招生」而非參與聯招，才有如今的彈性。

正式學制限制多 突破口樂齡大學也有瓶頸

一般學制對學期、學分、上課時數等，仍有嚴格的規定，教育部於民國99年透過「樂齡大學計畫」，提供另一個突破口。這項計畫仿造大學學年制，讓55歲以上民眾有機會重返校園，課程以與高齡息息相關的健康休閒、生活新知為主，一度蔚為風潮。

然而，近年因不少大學退場，補助校數和人數也呈現減少的趨勢，109學年度共有97校參與樂齡大學，學生數3990人；到113學年度減少為84校參與，學生數3405人。

南台科技大學計畫主持人趙品淳表示，樂齡大學一開始是1年制，後來延長為2年，政策立意是要讓更多銀髮族能接觸這個資源，但也使結業後想繼續參與的長輩，被迫換到另一所學校上課。

陽明交通大學樂齡大學主任童恒新也提到，樂齡大學上課學分較多，每週上課時間也較長，高齡者對課程有興趣，卻不一定住在學校附近，如果還要舟車勞頓往返，往往會降低學習動機。未來制度應更有彈性，例如採實體和線上混合授課，或是開放單次課程，鼓勵較為被動的高齡者也能參與。

開辦超過10年的慈濟樂齡大學，也遇到一些執行上的困難。校方指出，教育部規定要「代間學習」，但難免會有一般學生（指年輕學生）不願用被佔用上課時間，也不願意另外花時間與長者互動。

教育部向中央社解釋，政府資源有限，為讓更多國民有機會投入樂齡學習，才會有新舊生比率的規定（新生不低於50%）。不過，各校也都會成立樂齡學習社團，鼓勵學員年滿後加入社團繼續學習。

至於「代間學習」的困難，教育部指出，除了讓高齡學員入班上課，也可採社團活動、主題活動、服務學習等方式，讓不同世代的民眾互動，增加學習的樂趣。

第三人生大學新計畫 114學年度開始試辦

教育部同時正緊鑼密鼓地規劃「第三人生大學」，設計更彈性的入學管道、修業方式，與樂齡大學不同之處，在於課程會更著重專業技能，除了滿足學習需求，也要強化參與職場的能力，為未來台灣的高齡就業市場打好基礎。

教育部表示，「第三人生大學」將以55歲以上民眾優先，預計民國114年1月公布試辦計畫，114學年度（114年8月）開始執行。試辦期間採累計學分方式，後續會滾動修正，長期則規劃銜接學位授予機制。

中高齡 人生 教育部

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