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東海大學獲台灣永續大學獎榜首 校長：在時代變局中善盡社會責任

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
東海大學日前獲得「2024台灣永續大學獎」中的「十大典範大學」得獎大學榜首，校長張國恩前往領獎。圖／東海大學提供
東海大學日前獲得「2024台灣永續大學獎」中的「十大典範大學」得獎大學榜首，校長張國恩前往領獎。圖／東海大學提供

東海大學日前獲得「2024台灣永續大學獎」中的「十大典範大學」得獎大學榜首。校長張國恩今天說，東海不只期望成為一所低碳、創新的永續未來大學，也將持續為世界創造永續典範教育環境與場域，在時代變局中一同善盡社會責任。

張國恩說，東海大學長期作為永續指標與教育融合的推動者，未來將持續協同各界夥伴發揮關鍵影響力，帶動更多永續行動的投入，期望影響更多新時代人才對於永續意識的責任心與前瞻韌性，實現「以教育影響社會」的願景

「2024台灣永續大學獎」由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦。基金會說，東海大學會名列榜首，在於它將永續發展融入校務治理方針和教學研究，並訂定「孕育綠領人才校園」、「扮演具影響力的公民」、「協助產業永續轉型」策略，運用師生資源和數位科技力輔助，積極參與地方產業創新，因此獲得評審高度讚賞。

副校長暨永續長張嘉修在此次評選中，同時獲得「永續傑出人物」獎。他因運用雲端智能監測系統監控，規畫具體減碳和淨零路徑有成而獲獎。他期許學校持續發揮所長並擴散影響力，實現共好社會未來願景。

東海大學日前獲得「2024台灣永續大學獎」中的「十大典範大學」得獎大學榜首。圖／東海大學提供
東海大學日前獲得「2024台灣永續大學獎」中的「十大典範大學」得獎大學榜首。圖／東海大學提供

東海大學 永續 願景

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