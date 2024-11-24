東海大學獲台灣永續大學獎榜首 校長：在時代變局中善盡社會責任

東海大學日前獲得「2024台灣永續大學獎」中的「十大典範大學」得獎大學榜首。校長張國恩今天說，東海不只期望成為一所低碳、創新的永續未來大學，也將持續為世界創造永續典範教育環境與場域，在時代變局中一同善盡社會責任。

張國恩說，東海大學長期作為永續指標與教育融合的推動者，未來將持續協同各界夥伴發揮關鍵影響力，帶動更多永續行動的投入，期望影響更多新時代人才對於永續意識的責任心與前瞻韌性，實現「以教育影響社會」的願景。

「2024台灣永續大學獎」由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦。基金會說，東海大學會名列榜首，在於它將永續發展融入校務治理方針和教學研究，並訂定「孕育綠領人才校園」、「扮演具影響力的公民」、「協助產業永續轉型」策略，運用師生資源和數位科技力輔助，積極參與地方產業創新，因此獲得評審高度讚賞。