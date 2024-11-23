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中市勞工局與靜宜大學培育創新人才 3年嘉惠逾5千名學子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市勞工局連續3年與靜宜大學合作辦理「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」。圖／靜宜大學提供
台中市勞工局連續3年與靜宜大學合作辦理「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」。圖／靜宜大學提供

台中市勞工局連續3年與靜宜大學合作辦理「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」，期間辦理約200場次5+2產業等主題工作坊，吸引逾5千名學生參與，協助青年學子縮短學用落差，具備產業所需核心能力及早掌握職場趨勢脈動，面對瞬息萬變環境中，搶得先機成為產業生力軍。

靜宜校方更與時俱進擴大培育範圍，集結120位學者專家成立智庫團，分享實務與建議，也傳遞新世代知識與技能，讓青年能跨領域拓展專業職涯。

靜宜大學職產長魏清圳表示，「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」透過創新人才培育課程、勞動專家智庫團、青年前進重點產業工作坊、提升人才發展品質，並建立人力培育交流平台及舉辦各種座談會等策略，以前瞻角度因應產業發展趨勢，促進優質人才發展；該計畫並協助台中市人才培育相關單位，瞭解職業訓練規範及標竿學習，強化人才訓練提升產業競爭力。

魏清圳指出，「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」連續3年，在各大學院校辦理大數據分析、智慧機械、跨領域人才、數位學習、資訊安全及5+2產業等主題工作坊約200場次，吸引逾5千名學生參與。其中，「跨領域人才─電商行銷系列工作坊」，以系列課程帶領青年學子，瞭解電商趨勢以及運用生成式AI，打造特色內容開啟個人品牌創建之路。

「5+2創新產業人才─大型無人機之開發與應用工作坊」，則聚焦於無人機技術的發展及其在各行業中的應用，並結合資訊科技新技術，協助科技、國防、農業等人才跨域合作，呈現出無人機多元發展的新未來。

魏清圳說，青年學子經過完善專業課程培訓，能瞭解具前瞻與未來性重點產業，透過拜訪各領域企業訪談專家學者，廣納企業對於未來所需人才的建議，作為規劃相關訓練課程的參考依據；尤其集結120位學者專家成立智庫團，能因應未來多變趨勢成為優質企業所需人才，為未來的職業生涯奠定堅實基礎。

開辦「產官學焦點座談會及交流平台」，透過三方的交流與合作並整合各方意見，攜手推動產業人才升級共同培育專業人才，能為企業補足人力，更能提供創業知能，開創更多就、創業機會，以建立更靈活、實用且附有前瞻性的培育人才體系。

參與「跨領域人才工作坊」的陳姓學生說，透過專業講師的分析，能瞭解各領域產業現況及發展趨勢，以具備跨域能力接軌產業需求。

靜宜大學協助青年學子具備產業所需核心能力，及早掌握職場趨勢脈動。圖／靜宜大學提供
靜宜大學協助青年學子具備產業所需核心能力，及早掌握職場趨勢脈動。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過創新人才培育課程及各種座談會等策略，協助學子因應產業發展趨勢，促進優質人才發展。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過創新人才培育課程及各種座談會等策略，協助學子因應產業發展趨勢，促進優質人才發展。圖／靜宜大學提供
中市勞工局攜手靜宜大學培育創新人才，3年嘉惠逾5千名學子，讓青年跨領域拓展多元職涯。圖／靜宜大學提供
中市勞工局攜手靜宜大學培育創新人才，3年嘉惠逾5千名學子，讓青年跨領域拓展多元職涯。圖／靜宜大學提供
靜宜大學與時俱進擴大培育範圍，並集結120位學者專家成立智庫團，分享實務與建議。圖／靜宜大學提供
靜宜大學與時俱進擴大培育範圍，並集結120位學者專家成立智庫團，分享實務與建議。圖／靜宜大學提供

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