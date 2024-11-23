台大三類轉職設計…她見醫師同學現況悔：選錯系沒救了？ 網曝殘酷現實

除了成績與未來發展外，有些人會將興趣視為選擇科系、工作的首要條件。一位台大畢業的網友表示，她過去就讀某三類組的科系，因為興趣，出社會後選擇從事設計相關的工作，雖然工作開心、有成就感，薪水卻沒多少，讓她感嘆當初沒選薪水高的科系或直接重考，「現在很羨慕當醫生、工程師的同學生活過得很好」。

原PO在Dcard發文表示，她高中時就讀第一志願，升大學時叛逆地選了出路較窄的台大某三類科系。畢業後，部分同學考了高考當公務員，她則因為興趣轉職到設計領域，卻依然比不過從高職、科大時期便就讀相關科系的同學。

原PO感嘆，工作時雖然開心、也能獲得成就感，但薪水沒有多少，出社會反而很羨慕當醫生、工程師的同學能有好的生活。她懊悔，當初自己任性又對未來無規劃，沒選擇薪水高的科系或乾脆重考，明明算是會讀書卻未把握自身優勢，浪費大把時間賺不需學歷的低薪。

原PO說，已經快30歲的她，即使現在回去重考也沒有動力和所需知識，覺得什麼都比不上他人，讓她不禁想問，「是不是打從自己一開始選錯路就沒救了」？

對此，許多網友分享自己類似的經歷，「30歲之前還來得及，我當初可以填資電，偏偏填了產線系，碩士時不知道腦袋哪裡有問題跑去念三類，出來工作在藥廠待了快七年，一直被公司大餅糊臉，最近發現我薪水天花板是人家地板，33歲了想跑都跑不了」、「我也是，高中成績很好可以上電資醫牙，但那時候不知道目標，跟朋友選了同個科系，看到以前的同學都在醫院實習或是出國，感覺人生已經毀了」、「雜系受害者+1。當年資工分數還沒我這雜系高，懵懂無知照分數填，結果才過幾年就翻轉了」。

也有人為原PO提供建議，「當初走設計不就是看重興趣嗎？那何必在意收入差別人多少。如果覺得收入很重要，一開始就不會考慮設計了吧」、「你的學習力很好的話 還是可以轉職」、「任何職業都能賺很多錢，前提是你是那前5%。你覺得什麼好賺就去做什麼，到最後一樣領著最低薪資，想辦法把一件事情做到最厲害吧」。

還有人感嘆，在台灣能夠高薪看的不是學歷，而是科系，「台灣就是牙醫電資，其他就沒了」、「台灣現在選錯系真的就沒有救了」、「台灣三類就是慘，填海等級」。