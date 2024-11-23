中華大學擬退場捐贈清大 教長：確保師生權益就會支持

中華大學校長劉維琪昨證實，學校決定主動退場，將土地、校舍與資產無償捐給清華大學，成立半導體學院，中華大學預計114學年度停止招生。教育部長鄭英耀表示，中華大學不是因為經營不善退場，而是勇於面對環境改變下做的決定，屆時只要學校提出的計畫，可以確保教師工作權、學生受教權，教育部會全力協助。

中華大學昨舉行校務發展重大說明會，劉維琪對全校教職員表示，與清大合作案討論很久，清大設置半導體學院需要土地，董事會了解後已有共識，決定無償捐贈土地、資產，但仍需清大校務會議支持。

鄭英耀今天出席教育學術團體聯合年會，他接受媒體聯訪時表示，中華大學是基於整體產業結構、人才培育，以及社會少子化人口結構變遷下做的決定，面對挑戰但勇於做出改變，且中華大學的校務基金還有7億元，不是因為經營不善退場。

鄭英耀說，中華大學預計退場後將學校資產捐予清華大學，用於建設半導體學院，讓國立大學資金、校務發展能有更好的品質，而清大校長高為元也表示願意培育更多產業人才，只要學校以保障教師工作權、學生受教權為前提，教育部給予支持和肯定，也會全力支持協助兩校合併、資產轉移。

至於中華大學表示預計最快114學年、明年8月就要停招，時間上是否來得及？鄭英耀則說，還沒收到學校停招公文，「但說不定很快就會收到。」屆時學校來文，教育部依法處理，又先前已有台科大和華夏科大的合併模式，教育部會循程序辦理、盡量協助。