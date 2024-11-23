快訊

林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖！退選高雄市長「希望知所進退」

12強賽Live／美國搶攻2分領先委內瑞拉 中華隊晉級冠軍賽路徑浮現

川普點名華裔黃之瀚任副國安顧問！曾是川金會幕後功臣

中華大學擬退場捐贈清大 教長：確保師生權益就會支持

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天出席教育學術團體聯合年會，接受媒體聯訪時表示，中華大學是基於整體產業結構、人才培育，以及社會少子化人口結構變遷下做的決定。記者許維寧／攝影
教育部長鄭英耀今天出席教育學術團體聯合年會，接受媒體聯訪時表示，中華大學是基於整體產業結構、人才培育，以及社會少子化人口結構變遷下做的決定。記者許維寧／攝影

中華大學校長劉維琪昨證實，學校決定主動退場，將土地、校舍與資產無償捐給清華大學，成立半導體學院，中華大學預計114學年度停止招生。教育部長鄭英耀表示，中華大學不是因為經營不善退場，而是勇於面對環境改變下做的決定，屆時只要學校提出的計畫，可以確保教師工作權、學生受教權，教育部會全力協助。

中華大學昨舉行校務發展重大說明會，劉維琪對全校教職員表示，與清大合作案討論很久，清大設置半導體學院需要土地，董事會了解後已有共識，決定無償捐贈土地、資產，但仍需清大校務會議支持。

鄭英耀今天出席教育學術團體聯合年會，他接受媒體聯訪時表示，中華大學是基於整體產業結構、人才培育，以及社會少子化人口結構變遷下做的決定，面對挑戰但勇於做出改變，且中華大學的校務基金還有7億元，不是因為經營不善退場。

鄭英耀說，中華大學預計退場後將學校資產捐予清華大學，用於建設半導體學院，讓國立大學資金、校務發展能有更好的品質，而清大校長高為元也表示願意培育更多產業人才，只要學校以保障教師工作權、學生受教權為前提，教育部給予支持和肯定，也會全力支持協助兩校合併、資產轉移。

至於中華大學表示預計最快114學年、明年8月就要停招，時間上是否來得及？鄭英耀則說，還沒收到學校停招公文，「但說不定很快就會收到。」屆時學校來文，教育部依法處理，又先前已有台科大和華夏科大的合併模式，教育部會循程序辦理、盡量協助。

教育部 清大 資產

延伸閱讀

全國體總歡慶百周年 總統賴清德蒞臨共慶新里程碑 

公務員之死 教育部長寫信給同仁盼零霸凌：請一定要讓我知道

別花錢「補習」缺點 學者舉例黃仁勳：應培養子女後天才能

立委指6大學拿地不做事 鄭英耀：支持地方收回

相關新聞

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

錄取分數差百分 中華大學畢業變頂大生？ 清大給答案

清華大學傳出將整併私立中華大學，由於兩校錄取分數落差最高相差189分，引起網友熱烈討論。不過清華大學說明，兩校學生畢業證...

中華大學擬退場捐贈清大 教長：確保師生權益就會支持

中華大學校長劉維琪昨證實，學校決定主動退場，將土地、校舍與資產無償捐給清華大學，成立半導體學院，中華大學預計114學年度...

半導體產業夯 業界開高薪跟高教搶人

半導體產業夯，也讓我國研發人才從高教傾向企業部門的現象愈來愈明顯，根據國科會「一一二年全國科技動態調查結果」，近十年高教...

私校退場土地中央、地方垂涎 「回歸教育」為何這麼難

立法院於2022年三讀私校退場條例，私立大專校院若因辦學欠佳等因素退場停辦，學校解散清算後剩餘財產將歸公，強化校產公益性。 但近年多所私校退場停辦，清算後剩餘校地、校產均由地方政府、中央部會接手，鮮少回歸公立學校，不少校地更有兩至三個公家單位競逐。教育團體認為，私校校產「回歸教育」理所當然，但主管機關教育部的態度並不積極，有多項原因導致。

企業有需求 博士生變多

學界透露，雖然碩士熱，博士冷的現象已維持多年，隨著企業對於高階人才的需求，近期有嗅到讀博班意願回溫的趨勢，不過這些高階人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。