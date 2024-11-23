中華大學證實退場 校園贈清大

聯合報／ 記者黃羿馨許維寧／連線報導
私立中華大學將退場，土地、校舍與資產捐給清華大學。 記者黃羿馨／攝影
私立中華大學將退場，土地、校舍與資產捐給清華大學。 記者黃羿馨／攝影

清華大學2016年合併新竹教育大學後，將再整併私立中華大學。中華大學校長劉維琪昨證實，校方財務仍健康，還有7億多資產，決定主動退場，將土地、校舍與資產無償捐給清華大學，成立半導體學院；盼明年３月有具體方案，最快1年內完成合校計畫書，中華大學預計114學年度停止招生。

教育部表示，尚未收到兩校整併申請計畫書，若比照台科大與華夏科大整併模式，教部將比照給予協助。

清大、中華錄取分數落差大，整併消息傳出後，有中華學生說「以後可以說自己清大畢業嗎？」劉維琪說，將爭取學生可赴清大修課，但領取中華大學畢業證書。清大校長高為元說，目前採整併模式，兩校學生畢業證書都不受影響，前例是台科大與華夏科大整併，華夏現有學生都畢業後，校地才會挪給台科大管理。

少子化衝擊，大學退場頻傳。中華大學昨舉行校務發展重大說明會，劉維琪對全校教職員表示，與清大合作案討論很久，清大設置半導體學院需要土地，董事會了解後已有共識，決定無償捐贈土地、資產，仍需清大校務會議支持。

劉維琪表示，學校還有7億多資產，非被迫退場，現有的教職員至少延聘6+1年；清大是國立學校有員額限制，未來會依教師意願，以專案教師延聘。

劉維琪並表示，清大近年設立半導體研究學院，需要土地蓋大樓，若學院能在此設立，一定能發展成國際級的高級人才培育的重鎮，是三贏局面。

高為元說，少子化加上桃竹苗大矽谷計畫，透過兩校合作，可提供人才培育與產官學合作平台，校內也需討論與走相關程序，「這是開始的一小步」；中華校園鄰近竹科，國外許多大學也有「科學園」的產學合作模式，除半導體學院外，其他學院也可能與中華合作，需要更充分討論。

半導體 清大 資產

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