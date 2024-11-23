企業有需求 博士生變多

學界透露，雖然碩士熱，博士冷的現象已維持多年，隨著企業對於高階人才的需求，近期有嗅到讀博班意願回溫的趨勢，不過這些高階人才是否會留在高教部門，仍是一大考驗。

陽明交大教務長陳永昇提到，過往博士招生困難的原因，不外乎學生普遍認為博士學位對於進到業界是殺雞取卵，企業不願意以高薪聘請博士級人才，且投入大學教職並非易事，但此現象近期卻有了轉變。

陳永昇說，陽明交大在一一四學年度的博班報考人數有百分之卅四的漲幅，工學院甚至高達百分之七十五，過往最難招生、學生基本上都選擇及早跨入業界的資訊及電機所，也各有百分之四十四和五十九的成長。他透露，這是因為許多國際大廠點名就是要博士級人才。

陽明交大研發長劉柏村坦言，若無法持續穩定高教研發人力，將對學術界在尖端科技的發展與創新、人才培育、產學合作等方面造成不小的影響。期待政府可以長遠衡量，評估全球學研機構薪資結構及研發經費之挹注。

清大教務長巫勇賢也說，清大博班招生也呈上升趨勢，不過若高教留不住這些高階人才，的確對人才培育是一大問題。