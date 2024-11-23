半導體產業夯 業界開高薪跟高教搶人

半導體產業夯，也讓我國研發人才從高教傾向企業部門的現象愈來愈明顯，根據國科會「一一二年全國科技動態調查結果」，近十年高教部門占全國研發人力的比率，從百分之十九點八，下降至百分之十五；企業部門則從百分之六十八，增至百分之七十四。學界及教團解讀，這與業界高薪、少子女化有關。

根據國科會報告，高教部門研發人力從二○一三年的五點九萬餘人，下降至二○二二年的五點五萬餘人，總計減少四千一百多人；反觀企業部門則增加了六萬七千多人。

北科大教務長黃育賢解釋，企業界為了爭取高階研發人才，紛紛以高薪作為誘因，反觀政府部門，儘管近年來為軍公教人員界加薪，但與企業界相比，薪水落差仍大，尤其是電資及半導體領域特別嚴重，導致研究生傾向往業界發展，部分教授也因薪資偏低轉至業界工作。

高教工會執秘張志綸分析，教育部門從事研發工作，不論是研發經費、人事費，增長率都遠低於企業部門，自然降低了研發人員進入高等教育部門的意願。

陽明交大教務長陳永昇則認為，無論是產業界還是高教，對於研發人力的需求都持續擴大，希望各界一起把研發的「餅」做大，當各部門都能夠提供不錯的位置給研發人才，就不會有誰搶誰的問題。

對此，教育部表示，將提供更多研發資源與誘因，以吸引更多優秀學生投入STEM及研發領域，培育高教研發人力。