聽新聞
0:00 / 0:00

半導體產業夯 業界開高薪跟高教搶人

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
半導體產業夯，我國研發人才從高教傾向企業部門的現象越來越明顯。圖／聯合報系資料照片
半導體產業夯，我國研發人才從高教傾向企業部門的現象越來越明顯。圖／聯合報系資料照片

半導體產業夯，也讓我國研發人才從高教傾向企業部門的現象愈來愈明顯，根據國科會「一一二年全國科技動態調查結果」，近十年高教部門占全國研發人力的比率，從百分之十九點八，下降至百分之十五；企業部門則從百分之六十八，增至百分之七十四。學界及教團解讀，這與業界高薪、少子女化有關。

根據國科會報告，高教部門研發人力從二○一三年的五點九萬餘人，下降至二○二二年的五點五萬餘人，總計減少四千一百多人；反觀企業部門則增加了六萬七千多人。

北科大教務長黃育賢解釋，企業界為了爭取高階研發人才，紛紛以高薪作為誘因，反觀政府部門，儘管近年來為軍公教人員界加薪，但與企業界相比，薪水落差仍大，尤其是電資及半導體領域特別嚴重，導致研究生傾向往業界發展，部分教授也因薪資偏低轉至業界工作。

高教工會執秘張志綸分析，教育部門從事研發工作，不論是研發經費、人事費，增長率都遠低於企業部門，自然降低了研發人員進入高等教育部門的意願。

陽明交大教務長陳永昇則認為，無論是產業界還是高教，對於研發人力的需求都持續擴大，希望各界一起把研發的「餅」做大，當各部門都能夠提供不錯的位置給研發人才，就不會有誰搶誰的問題。

對此，教育部表示，將提供更多研發資源與誘因，以吸引更多優秀學生投入STEM及研發領域，培育高教研發人力。

人力 教育部 高教

延伸閱讀

國科會：政府催動AI 每年砸300億 並加強與川普合作

增加高教經費否則就辭官走人？鄭英耀：職務對我不重要

教長鄭英耀：明年高教經費再增59億、補助私校教授調薪

影／高教亂像宛如侏羅紀 ？教團呼籲教育部盡速修大學法

相關新聞

中華大學證實退場 校園贈清大

清華大學2016年合併新竹教育大學後，將再整併私立中華大學。中華大學校長劉維琪昨證實，校方財務仍健康，還有7億多資產，決...

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

錄取分數差百分 中華大學畢業變頂大生？ 清大給答案

清華大學傳出將整併私立中華大學，由於兩校錄取分數落差最高相差189分，引起網友熱烈討論。不過清華大學說明，兩校學生畢業證...

半導體產業夯 業界開高薪跟高教搶人

半導體產業夯，也讓我國研發人才從高教傾向企業部門的現象愈來愈明顯，根據國科會「一一二年全國科技動態調查結果」，近十年高教...

企業有需求 博士生變多

學界透露，雖然碩士熱，博士冷的現象已維持多年，隨著企業對於高階人才的需求，近期有嗅到讀博班意願回溫的趨勢，不過這些高階人...

AI是福是禍？文大新聞系研討會激辯

AI是福是禍？中國文化大學新聞學系11月21日舉辦2024「數位時代的傳播產業發展及新聞傳播教育」學術研討會，除了每年例行的各傳播院校論文發表外，更邀請到業界及學界的頂尖專家，就生成式AI對新聞產業與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。