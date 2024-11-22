錄取分數差百分 中華大學畢業變頂大生？ 清大給答案

清華大學傳出將整併私立中華大學，由於兩校錄取分數落差最高相差189分，引起網友熱烈討論。不過清華大學說明，兩校學生畢業證書不會受影響；中華大學也表示，最快114學年開始停招退場，並將土地、校舍及7億多校務基金捐給清大。

根據112學年度註冊率，清華大學達到101%、中華大學則是48%，而依兩校最低錄取標準來看，清華最低分162分、中華70.75分，清華最高分355分、中華則是166分，分數落差最高相差189分。

清大與華大「整併」消息傳出，學生的反應卻是兩樣情。有清大學生認為校方可以接收中華大學的校地和建物，但先前清大合併竹教大的時候，就傳出不少學位爭議，認為學校還是要考慮一下學生的心情。

不過中華大學的學生卻是樂見其成，直呼：「覺得很酷，搞不好合併的話畢業證書上寫清華大學」，也有學生覺得合校後設施和資源可以更多，也有學生認為「蠻好的，以後就可以說自己是清大畢業。」

清大也說明，雙方的畢業證書都不會受到任何影響，未來整併後，清大的招生人數也不會增加。清大校長高為元也強調，現在跟中華大學討論的是整併的模式，整併的模式其實跟合併或者合校是很不一樣的，比如說台科大跟華夏是整併案，華夏的學生畢業之後，學校才是完全挪給台科大去管理發揮，所以差一個字差蠻多的。

中華大學校長劉維琪表示，中華大學目前財務營運健全，最快114學年開始停招退場，但由於今年度已有招生、錄取學生，若學生報到就讀，學校仍會持續教學運作，預計含研究生等全部學生畢業，大概需要8年時間。

劉維琪也希望中華大學停招後，清大能善用中華大學優良地理位置、校舍空間、設備及人才，先進駐清大半導體研究學院，並在中華校區與產業界設立研發中心，對雙方資源作最大價值的發揮，成為世界高科技半導體及AI產業人才的培育基地。