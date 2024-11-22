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清大、中華大學擬整併 教部：提出具體方案就給予協助

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立清華大學2016年合併新竹教育大學後，近日再傳出將整併私立中華大學。圖／中華大學提供
國立清華大學2016年合併新竹教育大學後，近日再傳出將整併私立中華大學。圖／中華大學提供

國立清華大學2016年合併新竹教育大學後，近日再傳出將整併私立中華大學。中華大學校長劉維琪今證實，預計最快1年內完成合校計畫書，最快114學年度停招。教育部表示，目前未收到兩校整併申請計畫書，若兩校將比照台科大與華夏科大整併模式，待提出具體方案，教部將比照給予協助。

劉維琪今天表示，清大近年設立半導體研究學院，需要土地來建設大樓，董事會了解後認為可以共襄盛舉，無私捐贈土地、資產來協助台灣半導體產業人才培育，若清大半導體研究學院能在此設立，一定能發展成國際級的高級人才培育的重鎮，是三贏局面。

由於現在大專校院公、私合併沒有法源，僅能先讓私立學校退場，其後將校地、建物等捐予公立大學，台科大、華夏科大便是循該方式進行整併，清大校長高為元今天也證實，清大與華夏科大將以整併方式展開討論。

教育部則表示，目前本部尚未收到兩校申請整併計畫書。另外，若兩校將參考台科大與華夏科大整併模式提出規劃，後續兩校如完成校內程序向教育部提出具體方案，在確保學生及教職員權益下，也將比照台科大與華夏科大整併模式給予協助。

一名教育界人士則表示，中華大學近年沒有什麼辦學糾紛，但新竹地方學生若考上私立大學，多會往北選擇桃園的元智、中原或台中的逢甲等校，即便中華大學資訊電機學院辦學不錯，「但在地方真的沒什麼機會。」

該名人士也表示，清大半導體學院是依照創新條例所設立，背後由大企業和國發會出資，聘任教師等較不受大學法、教育人員任用條例等規定，「半導體學院甚至比較像企業的租借地。」清大校務會議也很難干涉運作，學院有彈性、自主性亦高，該營運方式國外早有先例，就看怎麼跟企業合作進而回饋學校。

半導體 台科大 清大

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