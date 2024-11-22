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清大藝術學院今上樑 完成與竹教大合校最後一塊拼圖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清大藝術學院大樓今天上樑，多位貴賓出席見證。圖／清大提供
清大藝術學院大樓今天上樑，多位貴賓出席見證。圖／清大提供

清華大學藝術學院大樓今天上樑，原本在南大校區的藝術學院學生預計後年即可搬到校本部上課。清華大學校長高為元指出，這是與新竹教育大學合校的重要里程碑，學生以後就不必再搭交通車往返，學習生活都在一處。

清華藝術學院大樓座落南校區，為地下2層、地上4層建築，鄰近人社院及科管院大樓，規畫理念取自「雅典學院」，呼應清大文藝復興願景，地下1層的國際會議廳及展演廳配備寬18公尺、深11公尺的舞台，可容納350席觀眾，更特別為演奏鋼琴設置溫控室，是校園內首見的設計，工程預計明年底完工，未來將匯聚音樂、美術、科技藝術人才於一堂。

學院大樓由知名建築團隊郭旭原聯合建築師事務所設計，以「山坡上的藝術聚落」概念出發，依山而建，外觀如同圓盤，象徵凝聚與整合。基地保留北面原生林，既維護自然景觀，也可阻擋冬季寒風。建築內部強調自然採光與通風，以大片落地窗引入陽光，創造明亮通透的學習環境。

高為元指出，清華與竹教大2016年底啟動合校，總經費近9億的藝術學院大樓在教育部補助及校友總會理事長蔡進步的慷慨捐助下，也將於明年底竣工。教育與藝術學院兩棟大樓相繼完工啟用後，南大校區師生將陸續遷回校本部，完成合校的最後一塊拼圖。

清大校友總會理事長蔡進步表示，清大與竹教大合校以來，校友會就與藝術學院結下深厚情誼。校友們積極支持藝術學院的音樂與藝術活動，他特別感謝院長張芳宇及師生們的努力，讓清大校園處處瀰漫著藝術與音樂氣息。他也期許藝術學院未來在人才培育、科技藝術的跨域發展更上一層樓。

清華大學藝術學院大樓主結構接近完工，今天舉行上樑典禮。圖／清大提供
清華大學藝術學院大樓主結構接近完工，今天舉行上樑典禮。圖／清大提供
清華大學藝術學院大樓主結構接近完工，今天舉行上樑典禮。圖／清大提供
清華大學藝術學院大樓主結構接近完工，今天舉行上樑典禮。圖／清大提供
清華藝術學院大樓的圓盤造型建築朝南而建，順應環境設計不同的開窗與遮陽方式。圖／清大提供
清華藝術學院大樓的圓盤造型建築朝南而建，順應環境設計不同的開窗與遮陽方式。圖／清大提供
清大藝術學院大樓依山而建，基地保留北面原生林，目前工程進度已達6成。圖／清大提供
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