聽新聞
0:00 / 0:00
清大藝術學院今上樑 完成與竹教大合校最後一塊拼圖
清華大學藝術學院大樓今天上樑，原本在南大校區的藝術學院學生預計後年即可搬到校本部上課。清華大學校長高為元指出，這是與新竹教育大學合校的重要里程碑，學生以後就不必再搭交通車往返，學習生活都在一處。
清華藝術學院大樓座落南校區，為地下2層、地上4層建築，鄰近人社院及科管院大樓，規畫理念取自「雅典學院」，呼應清大文藝復興願景，地下1層的國際會議廳及展演廳配備寬18公尺、深11公尺的舞台，可容納350席觀眾，更特別為演奏鋼琴設置溫控室，是校園內首見的設計，工程預計明年底完工，未來將匯聚音樂、美術、科技藝術人才於一堂。
學院大樓由知名建築團隊郭旭原聯合建築師事務所設計，以「山坡上的藝術聚落」概念出發，依山而建，外觀如同圓盤，象徵凝聚與整合。基地保留北面原生林，既維護自然景觀，也可阻擋冬季寒風。建築內部強調自然採光與通風，以大片落地窗引入陽光，創造明亮通透的學習環境。
高為元指出，清華與竹教大2016年底啟動合校，總經費近9億的藝術學院大樓在教育部補助及校友總會理事長蔡進步的慷慨捐助下，也將於明年底竣工。教育與藝術學院兩棟大樓相繼完工啟用後，南大校區師生將陸續遷回校本部，完成合校的最後一塊拼圖。
清大校友總會理事長蔡進步表示，清大與竹教大合校以來，校友會就與藝術學院結下深厚情誼。校友們積極支持藝術學院的音樂與藝術活動，他特別感謝院長張芳宇及師生們的努力，讓清大校園處處瀰漫著藝術與音樂氣息。他也期許藝術學院未來在人才培育、科技藝術的跨域發展更上一層樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言