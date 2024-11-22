AI是福是禍？文大新聞系研討會激辯

AI是福是禍？中國文化大學新聞學系11月21日舉辦2024「數位時代的傳播產業發展及新聞傳播教育」學術研討會，除了每年例行的各傳播院校論文發表外，更邀請到業界及學界的頂尖專家，就生成式AI對新聞產業與教育的衝擊到底是福還是禍，展開激辯。

首先登場的圓桌論壇由文大新聞暨傳播學院郭文平院長擔任主持人，邀請國防大學新聞系主任傅文成、政治大學傳播學院劉慧雯教授、台灣人工智慧實驗室基金會執行長黃兆徽、《天下雜誌》編輯顧問黃哲斌、ETtoday專題中心資深記者唐鎮宇擔任與談人。探討生成式AI在產業與學界的應用現況，以及面臨的各項挑戰。各與談人從自身經驗出發，談論生成式AI在大學校園、新聞編輯室之應用，主題涵蓋：AI生成新聞播報影片、AI協助新聞稿校對與下標、AI教育的普及與常態化、未來跨域人才需求，以及AI協助國際新聞編輯的流程等多面向。論壇在各方辯論中意猶未盡地結束，與談人唯一的共識是「未來3至5年必是新聞產業如何應用AI的關鍵時機，應思索如何將AI帶來的挑戰轉化為機會」。

接著由特地從高雄趕回母校的義守大學傳播與設計學院侯政男院長進行專題演講，題目是「Seeing is Believe!？AI時代的媒體識讀思考」，侯教授從跨域整合、分眾時代、第三人效果與KOL等領域分別論述AI帶來的影響，最後論及假訊息時代事實查核能力的重要性，演講內容也引起在場師生熱烈迴響。

本次研討會論文發表分為四個場次，分別聚焦於「政治傳播與社群圖文影音敘事」、「數位時代的傳播與參與」、「健康傳播與數位行銷」，以及「多元文化與媒介交織」等主題，共計有來自各知名院校的18篇論文發表，呈現新聞傳播領域多元且豐富的最新研究成果，激盪出豐富的學術火花。

文大新聞系陶聖屏主任表示，AI技術的應用不僅顯著提高新聞的生產與傳播效率，還改變了媒體訊息呈現模式與閱聽眾接收行為。雖說AI產出的內容真假混雜且迷惑性高，對社會穩定與公眾信任帶來潛在威脅；然而AI技術也能提升媒體素養教育的效能、精準度、和多樣性，有助於強化大眾的媒體識讀能力。尤其各方發言內容與研究結果都能巧妙呼應今年研討會主題，明年研討會將會有更進一步的延伸。

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