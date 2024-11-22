影／清大證實有意願整併中華大學 參考台科大併華夏模式

清華大學2016年合併國立新竹教育大學後，再傳出將整併私立中華大學。清大校長高為元今受訪表示，跟中華大學討論的是整併模式，跟合併或者合校是很不一樣的，加上現在少子化跟政府推動桃竹苗大矽谷計畫，因此「這是好的機會」。

高為元表示，過去清大和中華大學的確有討論、互相瞭解，加上現在少子化跟政府推動桃竹苗大矽谷計畫，因此「這是好的機會」，也希望透過這一次合作，可以提供更多的人才培育的機會跟產官學合作的平台，學校內部也需要有相關的程序跟討論，「這只是我們開始的一小步」。

高為元表示，半導體學院因為在地理位置上，中華大學鄰近竹科，國外很多大學，其實也有這種「科學園」的產學合作，比如進駐新創公司，或者跟現有的一些企業來做合作、培育人才。

高為元說，現在是以半導體學院作為開始，經過校內的討論，其他的領域的院長也表示，對這個計畫有保持他們的願許，之後也有其他的學院會中華大學合作，但需要經過學校更充分的討論。

高為元強調，現在跟中華大學討論的是整併的模式，整併的模式其實跟合併或者合校是很不一樣的，比如說台科大跟華夏是整併案，華夏的學生畢業之後，學校才是完全挪給台科大去管理發揮，所以差一個字差蠻多的。

清大學生多表示此前未聽說此事。有學生表示，沒看到細節之前很難評論；也有學生受訪表示，學校可能雙方的考量，例如校地及校舍等，但可能也要考慮到學生的心情，包括之前跟竹教大合併時也傳出不少學位的爭議，也希望校方審慎考慮。