群聯、緯創捐23億 陽明交大台南校區建2教研大樓今動土

群聯電子與緯創資通公司各捐建「群聯樓」、「緯創樓」給陽明交大台南歸仁校區，今天動土。副校長陳永富表示，落成可望促進產學合作人才培育，帶動及強化台南產學研究聚落效應，為沙崙綠能科學城吸引更多人才與產業進駐，將成為南台灣培育AI半導體人才基地，開創科技與教育合作新篇章。

「群聯樓」地上6層樓、地下2層樓，「緯創樓」地上5層樓、地下1層樓。動土市長黃偉哲、陽明交大校長林奇宏、致遠基金會董事長施振榮、群聯電子董事資深執行副總鄺宗宏、緯創資通營運架構長技術長沈慶堯等參與，地方民代與產學醫界代表見證。

校方指出，與群聯、緯創共同規畫打造的教學實驗園區，預定3年內啟用。將提供更先進教學實驗場域，不僅代表企業對陽明交大支持，更建立雙向互惠產學合作平台，未來能讓科技業專業人才與師生共同研究，知識交流與技術合作，推動學術與產業界密切合作。

林奇宏表示，陽明交大跨領域合校，面對多變時代要掌握脈動，接受挑戰找到開創機遇。大學在社會肩負更多樣責任，竹北高中將成陽明交大附中，校方也重視K12學制、從小培養人才，未來校園將增加至少兩千人，帶動學術與地方發展。

黃偉哲表示，2009第一棟奇美樓落成後，地方就期待學術進駐，2016前市長賴清德爭取蔡前總統支持投入資源，而今各學術、研究機構與科技產業聚落陸續成形，感謝陽明交大與緯創、群聯的貢獻。市府除了還沒有辦法給使用執照、其他的都能配合。

施振榮表示，產業3.0陽明交大已開始示範，研究發展了讓科學園區附加價值提高，讓產學合作共創價值，感謝母校提供的這個機會。

校方表示，「緯創樓」建物以「超」與「躍」作為設計概念，代表超越未來與躍動，顯示緯創資通與陽明交大「立於斯土，放眼國際」的胸懷，更有圓融、天圓地方的意象，開放式中庭花園與階梯式廣場，讓產學隨時隨地跨域交流。三樓規畫空中音樂廳，五樓屋頂設置太陽能綠電，減少碳排放。期待以緯創樓為基地，強化智慧製造與智慧綠能產學，共創研發與人才培育。

而「群聯樓」以NAND控制晶片為設計靈感，象徵著群聯將持續偕同陽明交大在台南深耕AI儲存與運算技術，並將影響力擴展至全球。建築的設計理念與陽明交大在台南培育科技人才的目標高度契合。

校方指出，群聯樓建築規畫不僅考慮到學生的學習需求，更注重與周圍環境融合。大樓周圍綠化設計不僅美化校園景觀，更營造出舒適宜人學習空間，體現了陽明交大「科技人文並重」的教育理念。

今天校方與緯創資通也舉行「智慧與綠能產業創新聯合研發中心」啟用儀式。該中心包括「智慧 PCBA 生產區」、「工業物聯網實驗室」及「智慧自動化實驗室」，將成為智慧製造與智慧綠能研發的重要基地，除可作為學生實踐理論的學習實驗場域，也可對外提供對人機協作型手臂操作人才訓練及技能認證。

林奇宏表示，陽明交大是沙崙綠能科學城第一個進駐單位，目前有光電、智慧科學與綠能學院。感謝市政府、施振榮及各界校友支持。今天的動土不僅是重要的校區建設發展，也象徵陽明交大支持台南市與國家政策，將與企業共創共榮致力創造更多科技研發成果，攜手領航AI半導體科技產業發展。

經濟發展局長林榮川表示，此次緯創資通與群聯電子攜手陽明交大產學合作，合計逾23億元的投資興建2棟教研大樓，預計2027年完工啟用，不僅培育更多科技人才，也為台南AI產業發展帶來重要進程。市府團隊將持續推動AI產業化、產業AI化，公私協力共創最大經濟效益，未來台南在產業高值化及新興產業在地化投資下，經濟動能可期，產業群聚效應蓬勃發展。