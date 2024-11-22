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清大整併案 華大今對教職員說明

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
中華大學將再今召開「校務發展重大說明會」。圖／中華大學提供
中華大學將再今召開「校務發展重大說明會」。圖／中華大學提供

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學後，再傳出將整併私立中華大學，擴充版圖。中華大學昨開臨時校務會議，向一級主管說明整併案，校方說，雙方慎重考慮此事；清大表示，確曾與中華大學接觸，正了解雙方進一步合作的可能性。

中華大學一名高層指出，昨天學校董事會決議有關清大整併案進行，後面還有一定的行政程序要走，由於中華大學地點位於大矽谷範圍內，加上最初是清大提議要在中華大學設立「清華平方科技園區」，因此兩校取得共識，後續會在保障教職員情況下思考學校轉型方向。

據了解，中華大學預計今上午舉行「校務發展重大說明會」，將由校長劉維琪向全校教職員工說明此事，預計也會說明未來相關應變，不過，整併案昨已傳入校內，突如其來的消息，讓部分教職員擔心工作受影響。

不過，學界不少人看好這起整併案，認為可提供更好的教學品質給學生，另外，中華大學就是由工學院起家，若清大半導體學院能延伸至中華大學發展，可與清大校本部相輝映，預計之後可與竹科園區更緊密結合，雙方互利，攜手更上一層樓。

清大表示，最近一段時間確曾與中華大學接觸，正了解雙方進一步合作的可能性。因中華大學是最鄰近竹科的私立大學，地理條件優越，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展也有正面助益。清華大學經由校務會議等程序與師生共同討論，探索與中華大學合作的各種可能性。

清大還表示，中華大學有非常優秀的教職人員，如未來有機會合作，一定盡力吸納與保障優秀人才。

國內第一件公、私立大學整併案，是教育部去年通過的台科大與華夏科大兩校整併案，待華夏學生畢業後，再由台科大接手。教育部建議未來公私合併也可採取類似的模式。

半導體 台科大 清大

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