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擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
據悉，中華大學將再明天上午召開「校務發展重大說明會」。圖／中華大學提供
據悉，中華大學將再明天上午召開「校務發展重大說明會」。圖／中華大學提供

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，今傳出將再整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，再擴充版圖。中華大學今召開臨時校務會議向一級主管說明該整併案，不過，突如其來的消息，讓部分教職員擔心工作不保；對此，校方表示，謝謝關心，有關此事說明，明日會再行公告相關資訊。

據悉，中華大學將在明天上午召開「校務發展重大說明會」，將由校長劉維琪向全校教職員工說明此事，此外，也會說明未來相關應變，不過，整併案一事今天已傳入校內，甚至傳出有教職員開始準備履歷另謀出路。

不過，學界也有不少人看好該整併案，認為此舉可提供更好的教學品質給學生，另外，中華大學本身就是由工學院起家，若轉為「半導體學院」，可與清大校本部相互輝映，預計之後可與竹科園區更緊密結合，培育菁英人才與拓展研究計畫，雙方互利，攜手更上一層樓。

清大已於2016年和新竹教育大學合併，當時該案備受各界關注，清大新設「竹師教育學院」與「藝術學院」，兩校整合軟硬體資源，合校使跨領域資源更豐富。

合校前，也傳出清大教師擔心學術表現下降、竹教大老師擔心教職被影響，不過，兩校合併兩年多後，時任清大校長賀陳弘曾指出，清大的學術表現只升不降，招生也迅速提升，影響很正面。

半導體 新竹 清大

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