聽新聞
0:00 / 0:00
擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會
國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，今傳出將再整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，再擴充版圖。中華大學今召開臨時校務會議向一級主管說明該整併案，不過，突如其來的消息，讓部分教職員擔心工作不保；對此，校方表示，謝謝關心，有關此事說明，明日會再行公告相關資訊。
據悉，中華大學將在明天上午召開「校務發展重大說明會」，將由校長劉維琪向全校教職員工說明此事，此外，也會說明未來相關應變，不過，整併案一事今天已傳入校內，甚至傳出有教職員開始準備履歷另謀出路。
不過，學界也有不少人看好該整併案，認為此舉可提供更好的教學品質給學生，另外，中華大學本身就是由工學院起家，若轉為「半導體學院」，可與清大校本部相互輝映，預計之後可與竹科園區更緊密結合，培育菁英人才與拓展研究計畫，雙方互利，攜手更上一層樓。
清大已於2016年和新竹教育大學合併，當時該案備受各界關注，清大新設「竹師教育學院」與「藝術學院」，兩校整合軟硬體資源，合校使跨領域資源更豐富。
合校前，也傳出清大教師擔心學術表現下降、竹教大老師擔心教職被影響，不過，兩校合併兩年多後，時任清大校長賀陳弘曾指出，清大的學術表現只升不降，招生也迅速提升，影響很正面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言